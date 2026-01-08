前ロッテコーチ・大塚明氏が説く打球判断の重要性…打撃練習で磨く“感性”

走塁で重要なのは、足の速さだけではない。打球判断も、大きな要素の1つである。チームの得点力に関わってくる走塁は、判断1つでチームの勢いを左右する。ロッテでチーフ打撃コーチ兼走塁コーチを務めた大塚明氏が、走塁技術の向上に実戦形式の練習を推奨した。

「走塁で意識しないといけないのは打球判断。いわゆる感性の部分で、勇気が必要な時もあります。瞬間的な判断を、どれだけ確実に素早くできるかがポイントになります。その判断を養うには、打撃練習の時に二塁で走者の練習をするのが一番です」

練習では、フリー打撃が最も実戦に近い打球が飛ぶ。詰まっているのか、芯で捉えたのか。外野の前に落ちるのか、外野の頭を越えるのか。それとも捕球されるのか。瞬時にスタートを切るのか、帰塁すべきかを判断する能力が養われる。

事前に外野手の守備位置を確認しておくのは当然だが、走者二塁で小飛球が外野手の前に落ちた場合、素早くスタートを切れていれば得点になる。判断が遅れれば本塁でアウトになったり、三塁でストップとなったりする場合もあるだろう。得点できればチームに勢いが出る一方、無得点に終わると相手に流れが傾いてしまう。

野球は流れがあるスポーツで、1つのプレーで優劣が入れ替わるケースも多い。「走塁のミスには2つあって、無理に突っ込んでアウトになるミスと、進塁できたのにいけなかったミスがあります。プロの1軍では、いけたのにいけなかったミスがクローズアップされます」。アウトになるのは誰でも嫌なこと。だからといって安全策ばかりでは、得点のチャンスが減ってしまう。

思い切った走塁も必要「アウトになってもいい」

得点力アップのために大事な走塁。大塚氏はコーチ時代、若手選手には二塁上で1日100〜300本の判断練習をノルマとして課していた。「ランナー二塁で300打席を毎日です。それでも、なかなかうまくならない選手もいます。やっぱり走塁ミスは傷つき方が大きいのか、無理したがらないですね」。1軍の試合で難しいのであれば、2軍で覚え込ませることが必要になる。

小中学生の場合、公式戦では厳しいかもしれないが、練習試合なら勇気を持って思い切った走塁にチャレンジしてもいいだろう。「アウトになってもいいから、目いっぱいの走塁をやること。アウトになるのか、セーフになるのか、実際にプレーしていかないと覚えません」。打撃練習で感覚を養い、実戦で挑戦することで打球判断を磨いていくのだ。

「野球選手としての土台を考えると、野手はどうしても打つことがメインになります。でも守備や走塁の際、ギリギリの部分がどうなのかも勝敗を左右します。ポジショニングやスタートを突き詰めていくと一流に近づく。そこを疎かにしないチームが強くなるし、そういった選手がうまくなります」

俊足じゃなくても、打球判断1つで勝利に貢献できるようになる。走塁技術の向上が、チームも自身も助けることになるのだ。（尾辻剛 / Go Otsuji）