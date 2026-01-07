あだち充画業55周年記念グッズ「パンチぬいぐるみ」と「あだち充作品かるた」が小学館公式通販「LIFETUNES MALL」にて発売された。

『タッチ』（小学館）などの作品を手掛けてきた漫画家・あだち充。画業55周年を迎えたなか、記念グッズが登場。ラインナップの1つが「パンチぬいぐるみ」。『タッチ』の作中で、主人公たちの飼い犬として登場するパンチ。本商品は原作イラストをもとに、ふんわりとした表情や丸みのあるフォルムを忠実に再現したパンチのぬいぐるみとなっている。

また歴代作品の原作コマイラストをもとにした「あだち充作品かるた」もラインナップ。読み札にセリフの吹き出し、取り札にそのセリフが描かれたコマをデザイン。遊びながら各作品の名シーンとの出会いや再会を楽しみつつ、特にお気に入りの1枚はコレクションカードのように飾っても楽しめるアイテムだ。

「あだち充作品かるた」のコマ使用作品は『アイドルA』『いつも美空』『H2』『KATSU！』『QあんどA』『クロスゲーム』『スローステップ』『タッチ』『ナイン』『虹色とうがらし』『陽あたり良好！』『MIX』『みゆき』『ラフ』となっている（※作品名は50音順）。

これらの商品は「ー画業55周年記念ー あだち充展」会場でも発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）