この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アンティークコイン投資の専門家アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、自身の式YouTubeチャンネルで「【2025年最新版】初心者が絶対買ってはいけないアンティークコイン "8選"」と題した動画を公開。コイン投資を始める初心者が陥りやすい失敗を避けるため、購入すべきではないコインの具体的な特徴について警鐘を鳴らした。



動画でまず挙げられたのは「鑑定されていないコイン」だ。渡辺氏は、鑑定されていないコインには偽物であったり、洗浄済みで資産価値が著しく低いものが含まれていたりするリスクがあると指摘。特に状態の良いコインは、販売者がコストをかけてでも第三者鑑定機関のスラブケースに入れるのが一般的であり、そうでないものには「何か裏がある」と疑うべきだと語った。



次に「相場からかけ離れた価格のコイン」も避けるべきだという。例えば、本来数百万円するはずの希少なコインが数万円で売られている場合、それは偽物である可能性が極めて高いと渡辺氏は断言する。一方で、相場より不当に高額な価格設定がされているケースも存在し、購入前に適正価格をリサーチすることの重要性を強調した。



また、現代ならではの注意点として「AIが提案したお勧めコイン」にも言及。AIはインターネット上の情報を学習して回答を生成するが、その情報には誤りや「それらしい嘘」が含まれている可能性があると指摘した。渡辺氏は「AIはリアルな肌感覚・現場感がない」と述べ、専門的な分野においては、専門家の知見を参考にすることの重要性を説いた。



その他にも「希少なだけで人気がないコイン」や「取引履歴が極端に少ないコイン」、「状態（グレード）が低いコイン」など、計8つの注意点が解説された。アンティークコインは適切な知識を持って選ぶことが資産形成の鍵となる。これからコイン投資を始める人は、こうした専門家のアドバイスを参考にしてみてはいかがだろうか。