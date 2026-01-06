神戸・六甲の住宅街にある「BRANTA BAKESTORE®︎」。スペシャルティコーヒー専門店「TAOCA COFFEE」から生まれたこのお店のチーズケーキが絶品だと噂を聞きつけ、取材してきました！

元ミシュラン出身で元フレンチシェフのバリスタから始まった「本気」のお菓子ブランド。その中心にあるのが、コーヒーとの相性をとことん追求したチーズケーキ。お店の背景を知れば知るほど、ひと口がもっとおいしく感じられる--そんな物語がありました。

住宅街にそっと佇む、スペシャルな時間を過ごせる“コーヒーとお菓子”の発信源

神戸・六甲の住宅街を歩いていると、ふと目に留まる白い小さな建物。そこが「BRANTA BAKESTORE®︎ 神戸六甲本店」です。最寄りの六甲駅から歩いて数分、喧騒とは無縁の静かな通りにひっそりと溶け込むように佇んでいますが、“本気のコーヒー”と“本気のお菓子”が出迎えてくれる実力派の拠点です。

このお店は、兵庫県内に5店舗を展開するスペシャルティコーヒー専門店「TAOCA COFFEE」の姉妹ブランド。豆の個性を見極め、抽出技術にまで徹底的にこだわることで、コーヒーの可能性を日常に届けようとしてきたのが「TAOCA COFFEE」。ただ豆を売るのではなく、日常にコーヒーが自然に溶け込むようにと、ライフスタイルに寄り添う存在を目指しているそう。

その哲学は、「BRANTA BAKESTORE®︎」にも色濃く受け継がれています。

「コーヒー豆を買いに来たついでに、スイーツも…」というより、「この焼き菓子を求めてまた来たい！」と思わせてくれる場所。カウンター越しにスタッフと話しながら、自分好みのお菓子を選ぶひとときは、五感がじんわり満たされていくような、ちょっと特別な時間です。

バリスタの休日から始まった、本気のスイーツブランド。

「BRANTA BAKESTORE®︎」は、TAOCA COFFEEのバリスタ・笠井さんの“本気”から始まりました。もともと銀座の星付きフレンチで修行を積んでいた料理人だったという笠井さん。コロナ禍をきっかけに関西に移住し、大好きだったコーヒーの道へ。知人のすすめで「TAOCA COFFEE」へ応募し、バリスタとしての一歩を踏み出します。

そんなある日、休日に趣味で焼いたお菓子を職場に差し入れたところ、なんと社長から「店でやってみたら？」とのひと声が。そこから「本気でやるなら」と、商品開発がスタートします。

まず決めたのは、「コーヒーに合うこと」「焼き菓子であること」「きちんと利益が残るビジネスであること」。そうして選ばれたのが、神戸らしくもあり、個性が出しやすい“チーズケーキ”でした。「社長がチーズケーキ好きだったから」という、なんとも人間味あふれる理由も、なんだか素敵です。

ねっとり濃厚。でも後味さっぱり。理想の酸味を求めてたどり着いた究極のチーズケーキ

「理想は、ちゃんと酸味があるチーズケーキ」。そのイメージを実現するために、あらゆるクリームチーズを食べ比べたという笠井さん。最終的に選ばれたのは、デンマーク産の高級クリームチーズ「ブコ」でした。「一番高くなっちゃったんですけど（笑）」という言葉とは裏腹に、その仕上がりは本気そのもの。

フォークを入れた瞬間はねっとり、口に入れるとチーズらしい酸味が広がり、後味は驚くほどさっぱり。コーヒーの苦味との相性も抜群です。

定番のチーズケーキは、現在6種類を展開。中でも「コーヒーフレーバー」は、スペシャルティコーヒー専門店ならではの逸品。店内で抽出されたエスプレッソソースを選んで“追いコーヒー”できる演出も粋です。

季節限定の「紅いも」や、お酒好きにはたまらない「アイリッシュ」など、フレーバーごとに表情が違うのも嬉しいポイント。焼き菓子は約15種類とラインアップ豊富で、迷いながら選ぶ時間もまた楽しいものです。

「コーヒーとお菓子のペアリングに正解はないんです」と語る笠井さん。でも、香りや原材料で“共通点”を探すのはひとつのヒントとのこと。例えば「ベリーの香りがするコーヒーなら、ベリー入りの焼き菓子を合わせてみる」と、なんだかワインのような楽しみ方もできそうです。

コーヒーのある日常に、そっと寄り添う“本気のお菓子”

BRANTA BAKESTORE®︎の魅力は、派手さではなく誠実さ。コーヒーに本気で向き合ってきたTAOCA COFFEEの思想と、料理人として培った技術が重なり合い、「日常にちょうどいい贅沢」が生まれています。社長のひと言から始まったチーズケーキは、今やブランドの顔に。素材選びから味の設計、店舗ごとのペアリング提案まで、すべてが丁寧でした。

「ちゃんとおいしいもの」を求めているなら、ここはきっとその答えになります。ぜひ一度、訪れてみてください。

About Shop

BRANTA BAKESTORE®︎ 神戸六甲本店

兵庫県神戸市灘区日尾町2-2-14 1F

営業時間：10:00～19:00

定休日：なし

Instagram：@branta_kobe

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。