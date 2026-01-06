国際卓球連盟（ITTF）は5日、2026年第2週の世界ランキングを発表した。

■トップ30に日本勢8選手がランクイン

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と続き3選手がトップ10を維持している。

続いて、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、大藤沙月（ミキハウス）が14位に入り、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）が18位にランクイン。

その後に、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は29位、横井咲桜（ミキハウス）は36位、赤江夏星（日本生命）は41位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は48位とトップ50に入った。

さらに平野美宇（木下グループ）が63位、出澤杏佳（レゾナック）は90位と計13選手が新年最初のランキングでトップ100に名を連ねた。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年1月5日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：早田ひな

11位（-）：橋本帆乃香

14位（-）：大藤沙月

15位（-）：長粼美柚

18位（-）：木原美悠

29位（-）：佐藤瞳

36位（-）：横井咲桜

41位（-）：赤江夏星

48位（-）：芝田沙季

63位（-）：平野美宇

90位（-）：出澤杏佳

