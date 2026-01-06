35万円を貸したまま友人が急死！ 香典袋に「借用書のコピー」を入れた女性の執念

友人への信頼が、金銭トラブルによって憎しみに変わることがある。投稿を寄せた長野県の50代女性は、高校時代の同級生に「なけなしの貯金」を貸したものの、あまりに不誠実な最悪の結末を迎えた。（文：長田コウ）

女性がお金を貸したのは、高校卒業から10年が経った頃のことだった。同級生が「実家の家業」ために長男として親とともに借金を返済していた。そこで女性は助けたい一心で35万円を差し出したという。

「あいつ亡くなったぞ。もう返してもらえないぞ」

数年後、その友人は別の同級生と結婚。やがて、2人の間に生まれた子どもも成長して結婚し、生活も落ち着いたように見えたので「35万少しずつでも返せるよね」と伝えたが「返してもらえず」というありさまだった。

そして、友人は誠意を見せることなく、数年後、返済を果たさないままこの世を去ってしまう。

友人の死を知ったのは、別の同級生から「あいつ亡くなったぞ。もう返してもらえないぞ」という無情な連絡だった。友人は離婚しており、女性が元妻に事情を説明しても、借金の存在を信じてもらえなかったという。

怒りと悔しさが抑えきれなかった女性は強硬手段に出た。

「仕方なくその金額のメモと借用書のコピーを香典袋に入れ…」

しかし、これほどの抗議を示しても、相手側からの反応は冷ややかなものだった。

「それでも香典返しも無かった」

借金を抱えたまま逃げるように逝った友人と、それを認めない親族。女性が長年抱えてきた善意は、一香典返しすら届かないという、虚しい結末に終わってしまった。

