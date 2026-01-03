「今年こそモノを減らして、スッキリした部屋で暮らしたい」「部屋を片づけて快適に暮らしたい」。

新しい年を迎え、そんな決意を新たにした人も多いだろう。しかし、「片づけたい気持ち」がなかなか行動に結びつかず、何から手をつけていいかわからずに悩んでいる人が圧倒的に多いのが現実だ。その主な原因は、「モノが捨てられない」壁にあるという。では、どうすればその壁を突破できるのだろうか？

そこで、登録者数19万人の人気YouTube「イーブイ片付けチャンネル」運営者であり、書籍『1万軒以上片づけたプロが伝えたい 捨てるコツ』の著者・二見文直氏に、「捨てられない人が、捨てる人に変わるコツ」について伺った。（構成／樺山美夏、ダイヤモンド社・和田史子）

ひとつ捨てれば、芋づる式に捨てられる

片づけたいのに、どこから手をつければいいのかわからない。捨てたいモノはたくさんあるのに、何から捨てればいいのかわからない。

このように、やる気はあるけれども行動に移せない方の多くは、夏休みの宿題のように「いつかやらなきゃ」というプレッシャーと、自分ではできないというジレンマを何年も、何十年も抱え続けています。

それだけ、捨てられない人にとって「捨てる」ことは、想像以上にハードルが高いのです。

割り箸、紙袋、景品でもらったボールペン1つとっても、「もったいない」「いつか使うかも」「思い出がある」などさまざまな理由で手が動かなくなってしまいます。特に、「捨てる」という行為に罪悪感を感じる人は、たった1つ捨てるのにも大きな勇気が必要です。何でもそうですが、最初の一歩が一番難しいのです。

しかし、一度その壁を越えて「捨てる」体験をすると、ご本人も驚くほど“芋づる式”に捨てられるようになります。

思い切って捨ててみると「あれ？ 意外と大丈夫かも？」と感じ、何度か繰り返すと自分の中に「捨てるスイッチ」が入ります。その次の瞬間から、不要なものをどんどん手放せるようになるのです。これは本当に不思議なのですが、最初は捨てるつもりがなかったモノまで、「やっぱり捨ててください」とおっしゃる方がほとんどです。

これは、今まで1万軒の片づけをしてきた僕たちが確信していることです。

プロが勧める「最初に手放すべきモノ」リスト

では、その最初の一歩を踏み出すために、何からはじめればいいのでしょうか。

答えはシンプルで、「迷わず捨てられるモノ」です。たとえば、賞味期限切れの調味料や食品はカビの原因にもなるので、容赦なく捨てられます。でもこれは、いわば準備運動のようなもの。賞味期限のような明確な判断基準がないモノには、どうしても「捨てる壁」が立ちはだかります。

そこで僕がお伝えしているのは、「しにくいモノ」から捨てることです。

「使いにくい」掃除道具や生活用品から捨てる

捨てる理由がはっきりしているモノは捨てやすいモノです。

・「洗いにくい」汚れたボトルや細口の花瓶

・「収納しにくい」古いホットプレートやロングブーツ

これらは「使いづらさ」という明確な理由があるため、感情的な迷いが少なく手放しやすいのです。

他にも、以下のようなモノは捨てやすいでしょう。

・カビが生えた靴

・ホコリをかぶった雑貨

・壊れた家電や使わない健康器具

・サイズアウトした服や太ってみえるセーター

・置き場所がないかさばる掃除用具

なぜならこれらのモノは、あなたの小さなストレスの原因になっているからです。

見るたびに、「直さなきゃ」「使わなきゃ」「痩せなきゃ」「片づけなきゃ」と考えるだけで精神的なエネルギーを消費させているからです。

「捨てる」に慣れると「買わなくなる」

片づけの依頼者さんで、最初は「半分ぐらいは処分したい」と控えめに考えていた方でも、モノが減って部屋が広くなっていくと、「あれもこれも捨てたい！」と捨てるスイッチが入る方がほとんどです。

「捨てる」行為によって得られる開放感と達成感が、さらなる「捨てる勇気」を生み出すからでしょう。最終的には9割ほど処分される方もめずらしくありません。

自分で「捨てる」に慣れるコツは、1箇所ずつ場所を決めて捨てていくことです。

「今日は玄関だけ」「今日はテーブルの上だけ」「今日は廊下の手前だけ」「今日はドアの入り口だけ」というように、小さな範囲に絞って集中的に要らないモノを処分しましょう。すると、スペースが少しずつ広がる達成感が、次の捨てたい気持ちにつながります。

さらに、「捨てる」に慣れると、もうひとつ良い習慣が身につきます。

それは、要らないモノを「買わなくなる」ことです。

たとえば、今までなんとなく買っていた100円ショップのグッズも、「これは本当に必要か？」と自問自答するようになります。すると、なくても困らないモノの多さに気づき、無駄な買い物が減るのです。

この好循環が回るようになれば、家中の不要なモノが減って、無理に片づけようとしなくてもスッキリした空間を手に入れられるのです。

1年の計は元旦にあり、と言います。まずは今日、目の前のゴミを1つ捨てることから始めてみませんか。その小さな一歩が、今年1年を快適に過ごすための大きなきっかけになるはずです。