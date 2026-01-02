球団カメラマンが2025年の秘蔵ショットを公開

ドジャースの球団カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が12月31日（日本時間1月1日）、公式インスタグラムで「私の2025年のお気に入り」として数枚の写真を公開した。球団カメラマンしか撮影できない大谷翔平投手のベンチ裏での素顔や、レジェンドとの2ショットなどがアップされている。

キャンプ時に撮影された大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手との3ショット。前田健太投手のイラストが描かれたシャツを着用する様子、大谷と山本が試合前に並んで食事をとる様子などが公開されている。

他にも、東京シリーズに撮影された大谷と王貞治氏との2ショット。球場内の通路をスケボーに寝そべって滑るエンリケ・ヘルナンデス内野手や、引退試合でのクレイトン・カーショー投手の様子。デーブ・ロバーツ監督がゲストとして登場したハロー・キティらと国歌斉唱を聞く様子など、さまざまな写真が投稿された。

スーフー氏は1985年からドジャースを撮影。Full-Countのインタビューに応じた際には「彼は撮影するのが本当に楽だし、まるでモデルのよう。ファッション誌『GQ』に出てくるモデルでもおかしくない被写体だから、あれだけ多くのスポンサー契約が結べるのも納得だ。絵になる存在だ。試合では彼の打席が回ってくるのが楽しみで仕方ない。何かが起きる可能性が、誰よりも高いからね」と話していた。（Full-Count編集部）