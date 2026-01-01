松岡昌宏の新会社「MMsun」スタート、肩書きは“代表取締役”

元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が1月1日、自身が代表取締役を務める新事務所「MMsun」の設立を発表した。



MMsunはこの日、公式サイトと公式Instagramを開設。Instagramでは「株式会社MMsun（エムエムサン）2026年1月1日より、始動致しました。所属アーティスト：松岡昌宏、川久保三子（かわくぼさんこ）の最新情報など、ここから発信して参ります。本日より、宜しくお願い致します」とつづった。



所属アーティストは松岡と、舞台「家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂」で共演した川久保三子（旧芸名：川久保晴）の2人。