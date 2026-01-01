◇東海市湫岩（トンヘシ・チュアム）「燭台岩（チョッテバウィ）」では祈願祭

あわせて束草市（ソクチョシ）でも31日午後7時、エキスポ芝生広場一帯で迎春イベントが開催された。似顔絵描き、願い事や家訓書くなどの体験ブースが運営され、ミュージカル・ガラショーやバスキングなどの公演も行われた。続いて新年初日の朝、束草海岸には4万人が押し寄せ、日の出を鑑賞した。

愛国歌（韓国国歌）1節の背景としてよく知られる東海市湫岩燭台岩付近では、新年の安寧を祈る祈願祭が行われた。また三陟市（サムチョクシ）の三陟海岸デッキ舞台ではカウントダウンイベントが開かれ、クイズや各種イベント、歌手tei（テイ）の祝賀公演、カウントダウン・パフォーマンスなどが続いた。

あわせて東海地方海洋水産庁は、初日の出観光客の便宜のため、新年1月1日の墨湖（ムッコ）・注文津（チュムンジン）・束草地域などにある灯台の開放時間を従来の午前9時から午前6時へと前倒しした。

これに先立ち、韓国政府は、大規模な人の移動に備えて先制対応に乗り出した。行政安全部は翌年1月4日までを「年末年始人出管理特別対策期間」に指定し、危機警報「関心」段階を発令した。江原地域では、江陵・鏡浦台が瞬間最大2万人以上が密集すると予想され、重点管理対象に含まれた。

◇江陵からソウルまで6時間の見通し

警察も年末年始の治安需要増加に備えた特別活動を行っている。江原警察庁は翌年1月4日まで「年末年始特別防犯活動」を実施し、日の入り・初日の出イベント会場周辺の交通管理と、事故誘発行為の指導・取り締まりを強化した。

一方、韓国道路公社江原本部によると、この日午後、襄陽（ヤンヤン）からソウルまでは5時間20分、江陵からソウルまではおよそ6時間かかる見通しだ。

韓国道路公社江原本部の関係者は「出発前の車両点検はもちろん、運転の途中で十分に休憩を取ってほしい」とし、「交通事故が発生した場合は、道路・路肩の外側の安全な場所へ避難したうえで、道路公社コールセンターまたは保険会社に助けを求め、二次被害を防いでほしい」と呼びかけた。