【山羊座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

山羊座（12/22~1/19生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

1月にスタートの運気が巡っていて、年明けすぐから新しいことが次々に始まりそうな予感の山羊座。あらゆることが一気に動いて驚きそうですが、あわてずに対応すれば大丈夫。目の前のことから少しずつやっていけば、思っていたより早く軌道に乗るでしょう。

そこから春までは、何事もスムーズ。テキパキと動けるはずです。いい話もたくさん耳に入ってくるときですから、興味があることにはパッと首を突っ込んでみて。好奇心にしたがって動けば動くほど、いい刺激を得られるでしょう。ただ、話の真偽はきちんと確認を。これはいいと思って周囲にも話をしていたら、後から実はデマだとわかるようなことがあるかもしれません。不確かなことは口にしないのが賢明です。

5月はレジャー運が高まり、あちこち出かけると楽しい思い出ができそう。家族と日帰りドライブなどに出かけるのも盛り上がるでしょう。6月はおしゃれに力を入れると開運。とくに、コーディネートを勉強して、服の組み合わせだけでなく、小物の合わせ方がうまくなると「センスがいい」とほめられそう。

大勢の人が集まる場では、バランサーとしての立ち回りを求められるかも。誰かに肩入れしすぎず、中立的な立場を守るようにしましょう。もしもそのせいで八方美人だと言われそうだなと感じたら、先に自分の意見を固めておくと安心。みんなの意見に理解を見せつつも、いざというときはブレない軸があると信頼されます。

山羊座の2026年上半期の《仕事運》は？

個人で頑張るよりも、チームプレーで挑むほうが成果をあげられるときです。苦手意識のある仕事は無理をせず、周囲に助けてもらいましょう。それぞれが得意分野で力を発揮するようにすると、クオリティも上がり、結束も強まるはずです。心強いビジネスパートナーが見つかるときでもあるので、息の合う仕事仲間がいれば、できるだけ同じチームになれるようにしてみて。周囲からもいいバディだと思われるようになりそうです。

2〜4月は情報運が高まり、仕事に役立つニュースなどをいち早くキャッチできそう。業界内外の話題に対してアンテナを張っておくと担当業務の問題を解決するいいヒントが得られることも。真偽をきちんと確かめるのを忘れずに。

山羊座の2026年上半期の《健康運》は？

美容運が高まっているので、スキンケアやベースメイクに力を入れると吉。肌の調子が整うと気分も上がり、前向きになれます。これまで愛用してきたメイクアイテムだけでなく、新作を試すのもおすすめ。あなたの魅力をさらに高めてくれる、新たな愛用品が見つかるかも。食生活はバランスが大事。飲み会や食事会に参加した後は消化のいいメニューで心身を休めて。

また、1週間くらいのスパンで肉や魚、野菜をまんべんなくとるように意識を。体を鍛えるときは、カタチから入るとやる気が出ます。例えばお気に入りのスポーツウェアを買うとテンションが上がり、長続きするでしょう。明るい色を選ぶとさらに運気アップに。

山羊座の2026年上半期の《人間関係》は？

知り合いが増え、顔が広くなる好調運。2025年下半期から新しい出会いが増える運気に入っていますが、2026年上半期も引き続き出会いに恵まれます。時間をかけて信頼を深めていく山羊座ですが、この時期だけは「初めまして」と言うたびに運気が上がっていると思って。いい意味で愛想よく振る舞い、縁をつなぐと思いがけない人の本音にふれて一気に仲良くなることも。

逆に好きではないところがあっても、趣味の集まりだけでつながる人がいてもOK。無意識に考えていた「人づき合いをするなら、こうじゃないと」という思いから自由になり、交流のスタイルに幅が出てくるでしょう。多様な人間関係によって、たくさんのいい影響を受けられそうです。

山羊座の2026年上半期の《金運》は？

交際費が増えがちに。仲のいい友人とだけでなく、さまざまな人との交流に顔を出していると、どうしてもお金がかかることに。ただ、この時期はできるだけ多くの縁を結んでおきたいときなので、ある程度の出費は覚悟して。ランチだけ、お茶だけと会う時間を区切るのもいいですし、学校行事などで会ったときに交流をするなど、あまりお金がかからないつき合い方になるよう、工夫するのもいいでしょう。

お金をかけたいのは美容やファッション。高級品である必要はありませんが、どんな人に会っても恥ずかしくなく、あなたらしさが伝わるおしゃれをすると、収入につながるチャンスが増えます。結果的に出費以上のリターンを得られそうです。

2026年上半期の全体の星の動きはこちらをチェック！

12星座別の運勢はこちらからチェック！