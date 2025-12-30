この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【4分間だけ】HIITなら脂肪燃焼も筋トレも！時間がなくても諦めない！ジャンプなしOK」と題した動画を公開しました。この動画では、わずか4分間で脂肪燃焼と筋力トレーニングの両方の効果が期待できる高強度インターバルトレーニング（HIIT）を紹介しています。



動画で紹介されるトレーニングは、4種目のエクササイズを2周行う構成です。1種目あたり20秒間動き、10秒間休憩するサイクルで、心拍数を効率的に高めます。のが氏はできるだけ速いペースで、最後まで全力を出すことを推奨しています。



プログラムは、脚を大きく開いて腰を落とした姿勢でパンチを繰り出す「中腰パンチ」からスタート。下半身を安定させながら上半身を素早く動かします。続いて、全身運動である「ジャンピングジャック＆パンチ」や、スケート選手のように左右へジャンプする「スケータージャンプ」で心拍数をさらに上げていきます。ジャンプが難しい人向けに、ステップ動作で代用する方法も解説しており、集合住宅でも騒音を気にせず取り組めます。1周目の最後は、深くしゃがんで床をタッチし、立ち上がる際に両手を天井へ伸ばす「ワイドスクワット＆リーチ」で、全身の連動性を高めます。これらの種目を2周繰り返し、短時間で体を追い込みます。



特別な器具は不要で、自宅の省スペースで実践できるこのトレーニング。忙しい日々の中でも運動習慣を身につけたい人にとって、最適なプログラムの一つと言えるでしょう。この4分間のHIITを日々の生活に取り入れて、健康的な体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。