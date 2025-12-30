この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【4分間だけ】HIITなら脂肪燃焼も筋トレも！時間がなくても諦めない！ジャンプなしOK」と題した動画を公開しました。この動画では、わずか4分間で脂肪燃焼と筋力トレーニングの両方の効果が期待できる高強度インターバルトレーニング（HIIT）を紹介しています。

動画で紹介されるトレーニングは、4種目のエクササイズを2周行う構成です。1種目あたり20秒間動き、10秒間休憩するサイクルで、心拍数を効率的に高めます。のが氏はできるだけ速いペースで、最後まで全力を出すことを推奨しています。

プログラムは、脚を大きく開いて腰を落とした姿勢でパンチを繰り出す「中腰パンチ」からスタート。下半身を安定させながら上半身を素早く動かします。続いて、全身運動である「ジャンピングジャック＆パンチ」や、スケート選手のように左右へジャンプする「スケータージャンプ」で心拍数をさらに上げていきます。ジャンプが難しい人向けに、ステップ動作で代用する方法も解説しており、集合住宅でも騒音を気にせず取り組めます。1周目の最後は、深くしゃがんで床をタッチし、立ち上がる際に両手を天井へ伸ばす「ワイドスクワット＆リーチ」で、全身の連動性を高めます。これらの種目を2周繰り返し、短時間で体を追い込みます。

特別な器具は不要で、自宅の省スペースで実践できるこのトレーニング。忙しい日々の中でも運動習慣を身につけたい人にとって、最適なプログラムの一つと言えるでしょう。この4分間のHIITを日々の生活に取り入れて、健康的な体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:15

1. 中腰パンチ
00:46

2. ジャンピングジャック＆パンチ
01:16

3. スケータージャンプ
01:46

4. ワイドスクワット＆リーチ
02:07

2周目スタート！

関連記事

のがちゃんねる直伝！辛いストレートネックを改善する首肩ストレッチ

のがちゃんねる直伝！辛いストレートネックを改善する首肩ストレッチ

 15分で理想のカラダへ！のがさん直伝、全身集中ワークアウト

15分で理想のカラダへ！のがさん直伝、全身集中ワークアウト

 ガチガチ背中がふわりと軽く！「羽が生える」魔法のストレッチ

ガチガチ背中がふわりと軽く！「羽が生える」魔法のストレッチ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube