浜松開誠館のＭＦ加藤涼（３年）は神出鬼没。ピッチ上のどこにでも顔を出す。ボランチとして相手の攻撃をつぶすだけでなく攻め上がって強烈なミドルシュートを放つ。

現在はＤＦ水谷健斗（３年）に譲っているが、ＦＫにも自信がある。身長１６１センチと小柄だが、球際の強さも抜群。豊富な運動量とフィジカルの強さで「存在感を見せたい」。全員で懸命に走ってハードワークする「開誠館のサッカー」を体現する選手だ。

チームの規律にも気を配る。今秋の県選手権準々決勝（対富士市立）では、２―０の後半にゴール前で相手を倒してしまい、ＰＫを与えてしまった。全４試合で、これが大会唯一の失点だった。「ゴール前では足を出さない、というチームの決まり事を破ってしまった」と猛反省した。

目標は４強入りして国立でプレーすること。この日の開会式で聖地を行進し、思いはさらに強くなった。「球際の強さにこだわってやっていく」。自分たちのサッカーを貫いて勝つ。

◆加藤 涼（かとう・りょう）２００７年５月９日、三重県生まれ。１８歳。サッカーは小２から。前所属はＴＳＶ四日市。１６１センチ、６３キロ。血液型Ｏ。家族は両親と弟。