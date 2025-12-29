この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「LINEで位置情報を送る方法とは？8分で徹底解説！」と題した動画を公開。待ち合わせなどで便利なLINEの位置情報送信機能が、なぜか使えないという経験はないだろうか。動画では、その原因がLINEアプリではなく、スマートフォン本体の設定にある場合が多いと指摘し、具体的な解決手順を解説している。



ひらい先生氏は、まずLINEアプリのトーク画面から位置情報を送信する基本的な流れを説明。メッセージ入力欄の横にある「＋」ボタンをタップし、表示されたメニューから「位置情報」を選択するのが正規の手順だとした。しかし、この操作を行った際に「位置情報へのアクセスが許可されていません」というメッセージが表示され、先に進めなくなるケースがあるという。これが、多くの利用者が直面する問題点だと同氏は指摘する。



この問題の原因について、ひらい先生氏は「LINEアプリ側ではなく、スマートフォン本体の設定に起因することがほとんど」だと説明する。解決するには、一度LINEアプリを閉じ、スマートフォンの「設定」画面からLINEアプリによる位置情報へのアクセスを許可する必要があるという。具体的な手順として、端末の設定メニューからアプリケーション管理画面に進み、「LINE」を選択。その後、「権限」や「許可」といった項目の中から「位置情報」を見つけ、アクセスを許可するよう設定を変更する必要があると解説した。



この設定は、プライバシー保護の観点から初期状態ではオフになっていることが多い。そのため、初めて位置情報機能を利用する際には、多くの人がこの手順を踏む必要があると注意を促した。



LINEの位置情報機能は、友人との待ち合わせや家族に現在地を知らせる際に非常に便利なツールだ。もし「なぜか送れない」と困っていたなら、一度自身のスマートフォンの設定を見直してみてはいかがだろうか。