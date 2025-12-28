投票への参加を促す看板＝26日、ミャンマー・ヤンゴン/Lauren DeCicca/Getty Images

ヤンゴン（CNN）ミャンマーで28日、物議を醸す総選挙が始まった。ミャンマーでは2021年に国軍がクーデターを起こして全権を掌握した。軍事政権は今回の選挙を通じて民主的な統治を回復すると主張しているが、同国では激しい内戦が続いている。

国民的人気を誇る民主化指導者アウンサンスーチー氏（80）は拘束され、スーチー氏率いる国民民主連盟（NLD）は解散に追い込まれた。選挙は軍に近いとみられる政党が優勢で、選挙の妨害や混乱、批判を犯罪とする新法により、数百人が逮捕された。

国軍が国境に近い山岳地帯や中部などで少数民族武装勢力や民主派の戦闘員との戦闘を続けているため、一部地域では投票が実施されない。

1年前、これらの勢力は軍に一連の打撃を与えた。反対派は軍事政権が打倒され、数十年にわたって国の政治と経済を支配してきた軍の支配が終わることを夢見ていた。

だが今年に入り、新たな徴兵制で動員された数万人の兵士や、中国製の新型兵器の支援を受けた国軍が領土を奪還している。

専門家によれば、こうした戦況が、軍事政権に選挙実施の余地を与えたという。議会の4分の1の議席は軍に割り当てられる見通し。軍事政権は新議会の発足によって、クーデター後に距離を置いてきた国際社会の一部がミャンマーとの関係を再構築することを期待している。

最大都市ヤンゴンでは、幹線道路沿いに国旗が並び、電子掲示板では国営メディアによる選挙報道が流された。選挙は来年1月にかけて3段階で実施される。

軍事政権の指導部は、有権者に対し明確なメッセージを送っている。クーデターを主導した国軍トップのミンアウンフライン最高司令官は、「国軍と誠実に協力できる」候補者を選ぶよう有権者に呼びかけた。国営メディアが伝えた。

新たな民主主義か、見せかけか

ミャンマーがより開かれた民主主義を試みてきた過去10年間の選挙と比べて、今回の選挙の雰囲気は明らかに低調だ。掲示物や国営メディアの報道に、長年にわたり民主化闘争の象徴だったスーチー氏の姿はない。

クーデター以降拘束されているスーチー氏は裁判で有罪判決を受けて、27年の禁錮刑に服している。批判的な立場の人々は、訴追はスーチー氏を政治の場から排除するためのものだと指摘する。

かつてスーチー氏の名を高めた非暴力抵抗の精神は内戦が激化する中でほぼ忘れ去られている。一方、国軍は反対勢力への攻撃を続けている。

国連の調査団や人権団体は、クーデター以降、軍が戦闘員と民間人の双方に対して組織的な人権侵害を行ってきた証拠を集めている。軍隊による暴行事件や、村々への放火や爆撃、住民の殺害、反対派の投獄、若い男女に対する強制的な軍への徴用などが記録されている。

軍事政権はこうした残虐行為を繰り返し否定し、「テロリスト」を標的にしていると主張している。選挙の目的についても、真に規律ある複数政党制の民主主義と、民主主義と連邦制に基づく連邦国家の構築だと説明している。

中国とロシアが後ろ盾

米国など多くの西側諸国は、ミャンマーの軍政を正統な政府として認めていない。今回の選挙も、日本やマレーシアを含むアジアの複数の政府から批判を受けている。

一方、ロシアと中国は長年、ミャンマーの主要な後ろ盾であり、いずれも選挙を前向きに評価してきた。タイやインドは、国境地帯の危機を終わらせるため、ミャンマーの軍事政権との関与を強めている。

中国は経済力を背景に、国境沿いの地域を支配する反政府勢力に圧力をかけ、物資や人の往来がある陸路の検問所を閉鎖した。

投票は3段階で実施され、来年の1月11日と25日にも投票が行われる。結果の発表時期は明らかになっていない。

投票を前に、国連の人権監視団は、ミャンマーでは暴力や弾圧、脅迫が激化し、軍当局とそれに反対する武装勢力の両方から民間人が脅迫されていると指摘した。

独立系の専門家デービッド・マティソン氏はCNNに対し、新政権の顔ぶれは「ある程度までは注目に値する」としつつ、「しかし軍は、中央集権という自らの核心的利益を脅かさない、見せかけだけの改革しか行えない」と述べた。

多くの市民は、投票に意味を見いだしていない。

軍政に対する抵抗の拠点の一つ、カヤー州の避難民キャンプで、教員のマウさん（25）は匿名を条件に「紛争地域の民間人として、この選挙の意味がわからない」と語った。「この選挙は不公平なものになるだろう。結局のところ、見せかけの選挙になるだろう」