¹âÎð¼ÔÉÏº¤ÌäÂê¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î66ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î½êÆÀÉÏº¤Î¨¤Ï39¡¥7¡ó¤ÇOECD²ÃÌÁ¹ñ¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£OECDÊ¿¶Ñ14¡¥8¡ó¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤À¡£¹âÎð¼ÔÉÏº¤Î¨¤Ï½ù¡¹¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤À¤¬¡¢65ºÐ¡Á74ºÐ¤ÎÁ°´ü¹âÎð¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤ÏÆÃ¤ËÊë¤é¤·¸þ¤¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÊÝ·ò¼Ò²ñ¸¦µæ±¡¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥¢¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤Î¤è¤¦¤Ê½½Ê¬¤ÊÏ·¸å½êÆÀ¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿75ºÐ°Ê¾å¤ÏÉÏº¤´ËÏÂ¸ú²Ì¤¬¾®¤µ¤¤¡£´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤è¤¦¤ÊºâÀ¯ÅêÆþ¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÅªº¤Æñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿½è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¤¦¤Á3¤Ä°Ê¾å¤Î¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï46¡¥2¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£Á°´ü¹âÎð¼Ô¤Î28¡¥5¡ó¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËýÀ¼À´µ¤Ï¹â·ì°µ¤¬69¡ó¤Ç°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹â»é·ì¾É¡¢´ØÀá±ê¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·´Ú¹ñ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ï½»µïÉÔ°Â¤È»ñ»º·ÁÀ®¤Îº¤Æñ¤µ¤È¤¤¤¦¹½Â¤ÅªÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£39ºÐ°Ê²¼¤ÎÀÄÇ¯ÁØ¤Î¤¦¤Á»ý¤Á²È¤¬¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤Ï2023Ç¯¤Ë73¡¥2¡ó¤ÈÄ´ºº¤µ¤ì¤¿¡£2015Ç¯¤Î65¡¥9¡ó¤ËÈæ¤Ù7¡¥3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£½»Âð²Á³Ê¾å¾º¤È½êÆÀÄäÂÚ¡¢ÀÄÇ¯1¿ÍÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÄÂÂßÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¼óÅÔ·÷¤ÎÄÂÂßÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤¬Â¾ÃÏ°è¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯´ð½à¤Ç¼óÅÔ·÷¤Ï44¡¥4¡ó¡¢Æ»ÃÏ°è¤Ï28¡¥3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤ÎÄÂÂßÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤Ï53¡¥4¡ó¤ÇÁ´¹ñºÇ¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£ÄÂÂßÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á·î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦Êý¼°¤Î¡Ö·îÌã¡Ê¥¦¥©¥ë¥»¡Ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï1995Ç¯¤Î32¡¥8¡ó¤«¤éÃå¼Â¤ËÁý²Ã¤·2020Ç¯¤Ë¤Ï60¡¥1¡ó¿å½à¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£
Á´¹ñ89¥«½ê¤Î¿Í¸ý¸º¾¯ÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¤Î¼«Á³Åª¸º¾¯¤ÏÁí¿Í¸ý¤Î¼«Á³Åª¸º¾¯»þÅÀ¤Î2020Ç¯¤è¤êÌó20Ç¯Áá¤¤2000Ç¯Á°¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¿Í¸ý¸º¾¯ÃÏ°è¤Î¤¦¤Á2001¡Á2020Ç¯¤Î20Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¸ýÁý¸ºÎ¨¤¬ºÇ¤âÄã¤¤4ÃÏ°è¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤Ù¤ÆÂ¾¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ËÈæ¤Ù20Âå¤Î½ãÎ®½Ð¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÀÄÇ¯ÁØ¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¸º¾¯¤¬»ýÂ³¤·¼«Á³¤Ë¿ôÇ¯¸å¤Î½ÐÀ¸¿ô¤â¤Þ¤¿¸º¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤áÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Í¸ý¤¬¤µ¤é¤ËÁá¤¯¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¡£
µÞÁý¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¿¯³²ÈÈºá¤âÌäÂêÅÀ¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿½è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¥µ¥¤¥Ð¡¼¿¯³²ÈÈºá¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖ¿¯³²ÈÈºá¡ËÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï4526·ï¤Ç2023Ç¯¤Î4223·ï¤«¤é7¡¥2¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Î2291·ï¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È10Ç¯¤ÇÌó2ÇÜ¿å½à¤ËÁý¤¨¤¿¡£¿½¹ð·ï¿ô´ð½à¤Ç¸«¤ì¤Ð¥µ¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡¢DDos¹¶·â¡¢°À¥³¡¼¥É¤Î½ç¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÈÈºá¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¡µóÎ¨¤Ï21¡¥8¡ó¿å½à¤ÇÂ¾¤Î»ö·ï¤ÈÈæ¤Ù¸²Ãø¤ËÄã¤¤¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤Î»ä¶µ°éÈñÁí³Û¤ÏºòÇ¯29Ãû2000²¯¥¦¥©¥ó¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£¾®³Ø¹»´ü¤Î»ä¶µ°éÈñÁí³Û¤Ï2015Ç¯¤Î7Ãû5000²¯¥¦¥©¥ó¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤Ï13Ãû2000²¯¥¦¥©¥ó¿å½à¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î·îÊ¿¶Ñ»ä¶µ°éÈñ¤Ï44Ëü2000¥¦¥©¥ó¡¢¾®³Ø¹»´ü¤Î»ä¶µ°é»²²ÃÎ¨¤Ï87¡¥7¡ó¤È¸½¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îµé¤Î³Ø¹»¤ÇÀ¤ÂÓ½êÆÀ¤¬¹â¤¯ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É»ä¶µ°é»²²ÃÎ¨¤È»Ù½Ð¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£