¥ß¥é¥ó¡¢¼é¸î¿À¥á¥Ë¥ã¥ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¡Ä¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤«
¡¡¥ß¥é¥ó¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½GK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ø¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¹¹¿·¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£27Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¥ê¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥ß¥é¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÀµ¼é¸î¿À¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»181»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥ó¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ÜÀÒ¶â¤Î²ó¼ý¤ò¸«¹þ¤á¤ëº£²Æ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ò¾Ä¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¥¯¥é¥Ö¤Ë»ÄÎ±¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤â½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¿Ø±Ä¤ÎÍ×µá¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ò¾Ä¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ï¡Ö¥ß¥é¥ó¤¬¥á¥Ë¥ã¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¼°¤Ê·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤µ¤é¤ËÇ¯Êð¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯¤â¤·¤¯¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹¹¿·¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢700Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó12²¯±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ËÈ¼¤¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥Ë¥ã¥ó¤È¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉé½ý¤¹¤ëÁ°¤Ï³ÍÆÀ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¥ê¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥ß¥é¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÀµ¼é¸î¿À¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»181»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ï¡Ö¥ß¥é¥ó¤¬¥á¥Ë¥ã¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¼°¤Ê·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤µ¤é¤ËÇ¯Êð¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯¤â¤·¤¯¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹¹¿·¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢700Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó12²¯±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ËÈ¼¤¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥Ë¥ã¥ó¤È¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉé½ý¤¹¤ëÁ°¤Ï³ÍÆÀ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£