¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×Å¯É×¡Ê50¡Ë¤È¤Î¡È¥Ð¥È¥ë¡É¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÈÅ¯É×¤Ï13Æü¤Î¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE¡¡W¡¡2025·è¾¡¡×¤Ë¶¦¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Å¯É×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¼¡²ó¤Î¿³ºº°÷¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦ÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£ÍýÍ³¤Ë¿É¸ý¿³ºº¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÁÆÉÊ¤È¤Î³Êº¹¤òµó¤²¡¢ÁÆÉÊ¤Ï5²ó¤â¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤¬¼«¿È¤Ï¤ï¤º¤«2²ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁÆÉÊ¤¬¡ÖÂç¤·¤¿¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥À¥µ¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¡È¥Ð¥È¥ë¡É¤ËÈ¯Å¸¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Å¯É×¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç¤â¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·ï¤òMC¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÁÆÉÊ¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÏÅ¯É×¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢M¡Ý1·è¾¡Á°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¤¬¡ÈÅÅÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤ó¤È¤³¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌîÊë¤ä¤«¤é¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ï¤Ã¤Æ¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤·¤«¤·¡¢Å¯É×¤ÏÁÆÉÊ¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òM¡½1¤ÎÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¸À¤¦¤È¤ë¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
