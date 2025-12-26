インスタグラム更新

フィギュアスケートの全日本選手権に出場した女子シングルの樋口新葉（ノエビア）が26日までに自身のインスタグラムを更新。全日本の閉幕（21日）から5日後、大会中の真剣な表情から一変、リラックスしたオフ時間にファンから驚きと絶賛の声が寄せられている。

リンク上の躍動感とは異なる、可憐な姿だった。スパンコールが輝くミニーマウスのカチューシャを身に着け、黒のボアコートに身を包んだ樋口。手にはドリンクを持ち、カメラに向けて柔らかな微笑みを浮かべている。

ストーリーには、東京ディズニーリゾートのパスポートチケットを添え、「感謝!!」と投稿。“夢の国”でオフを満喫した実際の写真を公開すると、リンク上とはイメージが一変した容姿に様々な反応が寄せられていた。

「わかばちゃんめっちゃ綺麗で素敵」

「ええええ、夢の国にいるんですかっ、可愛いです！！」

「最近はグッと大人な女性になりましたね」

「ティースジュエリーかわいいです」

「新葉ちゃん、あなたは本当に美しくて可愛いですね」

「全日本お疲れ様でした。足は大丈夫ですか？」

「かわいすぎる！！」

樋口は今季限りでの引退を表明。最後の全日本では、合計203.06点で8位だった。



