´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2025Ç¯12·î25Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ½Ð¿È¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢ºÆ¤Ó¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2ÎÝ¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¡×
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ò¼é¤ë¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¾¥à¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤¹°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁª¼ê¤À¤È»ØÅ¦¡£¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢1ÂÐ3¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¥¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¾¥à¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÁö¡¦¹¶¡¦¼é¡×Â·¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï130»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.242¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡¢80ÂÇÅÀ¡¢31ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤¿OPS¤Ï.813¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆâÌî¼ê¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¥ª¥Õ¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤È¤·¤Æ¥¥à¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½¸¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¯Êð¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤À¤È¤¤¤¦¡£
ºÆ¤ÓÉâ¾å¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖOSEN¡×¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Þ¤¿¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«...¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö²½¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2ÎÝ¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡Ø30ËÜÎÝÂÇ¡¦30ÅðÎÝ¡Ù¤òµÏ¿¤·¤¿2ÎÝ¼ê¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¾¥à¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆâÌî¤Î¼åÅÀ¤òËä¤á¤ëÅ¬³Ê¼Ô¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥¥à¤Ï3Ç¯Áí³Û19²¯4500Ëü±ß¤Ç·ÀÌó
¥¥à¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¥ê¡¼¥°¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ç¯Áí³Û1250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯4500Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤Î28Ç¯¤È29Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¹ñ1Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢5·î¤ËÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¡¢71»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.280¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡¢13ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á´¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê½Ð¾ìÅÐÏ¿Áª¼êÏÈ¡ËÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¡£WSÂè7Àï¤Ç¤Ï¡¢±äÄ¹11²ó¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¤Î¼éÈ÷¤ËÆþ¤ê¡¢WS2Ï¢ÇÆÃ£À®¤Î½Ö´Ö¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢11·î6Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¥¥à¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£¥ª¥Õ¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
