＜距離置かれた？＞親しくしていたママ友がいきなり敬語になった！今までタメ口だったのになぜ？
ママ友やご近所さんなど、ママたちにはお付き合いがあることでしょう。でも普段仲良くしている人であっても、突然態度が変わることもあるかもしれませんね。そうすると「どうしたのだろう」と心配になってしまうもの。ママスタコミュニティのあるママも、そのような経験をしたようでこんな質問がありました。
『それまで親しくしていたのに、突然敬語でよそよそしくなる人がいる。あれは「あなたとは距離を置きたいアピール」なの？ 昨日久し振りに集まったママ友のなかで、1人に対してそういう態度を取った人がいて。少し前までタメ口で話していたから、そばで見ていると距離を感じさせる敬語だった』
ママ友が突然、敬語を使った理由とは
久しぶりに会ったから
『ママ友の場合、久しぶりに会ったら、どんな感じに接していたかわからなくなるときがある。たいして仲よくない人に距離感近く接されると、イラッとしてしまうタイプだからかも』
ママ友同士が久しぶりに会っているとしたら、会わずにいた期間に少しずつ距離ができたと感じてしまったのかもしれません。しばらく会っていない状況で、いきなり馴れ馴れしく話すのも気まずい、恥ずかしいという気持ちがあったとも考えられます。
相手が何か失礼なことをしたから
『何か地雷を踏んだんじゃないの？』
『敬語を使われた人がとんでもなく非常識なことしたけれど、それを黙っているか、気づいていないかだけかもしれないよね？』
敬語を使われた人と使った人の間に、何かトラブルがあった可能性も無視できませんね。他の人には教えていないだけで、2人の間に溝ができるようなことがあった場合は、敬語を使うこともあるではないでしょうか。また敬語を使われた人が、相手を傷つけたり嫌な思いをさせたりしたものの、本人は自覚がないケースなど。そうした無自覚な行動への抗議を、敬語で話すという形で行っているのかもしれません。
あえて敬語は嫌がらせ？かまってちゃん行動？
『私はあなたのことが苦手です、というアピールなんでしょう。機嫌を悪くすることをしたのかもしれないけれど、そういう行動はかまってちゃんで面倒くさい』
『本人は嫌がらせをしているつもりなんだよ。でも自分は悪者にならない方法でこれをやっている。性格が悪いと思う』
敬語を使うのは、相手に対して「距離を置いています」と伝えることが目的なのでしょう。距離を置かれるようなことをしたのかもしれませんが、遠回しに伝えようとするとことが、面倒くさいと感じてしまうママもいます。直接言うことなく敬語という形をとることで、トラブルにも発展しにくいのかもしれませんが、少し陰湿な印象も与えかねませんね。
敬語を使うママ友に、周りの対応は……
同じように敬語を使う
『距離を置きますアピールだよ。察してこちらも敬語にするよ。子ども同士で何かあったのか、私の言動が気に入らないのか、誰かから何かを聞いたのか知らないけど、わかりやすく態度に出してくれる方がありがたいよ』
もし自分がいきなり敬語で話されるようなことがあったら、きっと何か気持ちの変化があったのだろうと考えて、同じように敬語で対応するのもよさそうです。むしろ、敬語にされると相手の対応が変わったことが明確になるので、こちらも対応しやすくなるとも言えます。態度がはっきりしていた方がわかりやすくてありがたい、という考えもありますね。
何もせずに見守る
『大人なら、その2人の間に何かあったのかなと思って、何か変だなと思ってもそっとしておくよね』
『周りもいい歳の大人なんだから、そこは察してスルーするのが気遣いでありマナーだよ』
突然敬語を使い出したママ友。その場にいる他の人たちも、2人の間に何かあったのでは？ と考えるのが自然でしょう。でも相手から理由を話してこない限り、何もせずにそっとしておくのがよさそうですね。何か横から口をはさむことで、事態が悪化することもあるかもしれません。
敬語を使った理由が明らかに！
『敬語で話した理由がわかりました。敬語を使われた人の旅行の予定を自分だけ聞かされていなかったから、仲間はずれにされたと思って、敬語で話して距離を置こうとしたそうです。でも仲間はずれは自分の勘違いだったとわかって、謝罪したと言っていました。理由がわかってモヤモヤは解消しましたが、久しぶりに学生時代の面倒くさい人間関係を思い出して疲れたというのが本音です。こんなことにも気を遣わないといけないのか、と』
ママ友の1人が敬語を使った理由がわかったそうです。自分だけ仲間はずれにされたという勘違いが原因とのこと。投稿者さんとしては、そのような細かいことまで話さなければならないのかと、うんざりした気持ちになったようですね。敬語を使ったママ友は、ちょっとしたことでも気にするタイプなのかもしれませんが、今後も同じようなことが起きる可能性を考えてしまいます。今後のママ友関係は投稿者さん次第ですが、お互いの距離感や関係性を見直す、一つのきっかけになったかもしれませんね。