多数の有名アイドルが所属する芸能プロダクション「BMSG」の代表を務めるSKY-HIこと日高光啓氏（39）が12月25日、年内の芸能活動を自粛することを発表した。

かつて一世を風靡したダンス&ボーカルグループの「AAA」でラップ・ボーカルとして活躍した日高氏。「BMSG」を自ら立ち上げてからは「BE:FIRST」をプロデュースし、さらに主催するオーディション番組から年末のNHK紅白歌合戦にも出演が内定している「HANA」を送り出すなど、敏腕プロデューサーとして知られる。

「週刊ポスト」は12月22日（月）発売の同誌で、日高氏がアイドル活動を行なう未成年の少女・Aさん（17）を深夜に複数回、東京・港区の自宅に呼び出していたことを報じていた。

日高氏とAさんは2023年からメッセージでやり取りをしていたことがわかっている。日高氏は週刊ポストの取材に、「猛省しております」などと内容を概ね認めて謝罪している。

保護者の同意や正当な理由なく、深夜に18歳未満の青少年を連れ出したり留めたりする行為は、東京都が定める青少年保護育成条例で規制されている。日高氏の”深夜連れ出し”に緊急事態などの「正当な理由」がないなら、条例違反となる可能性があるのだ。

今回の発表に対しては、批判的な反応もある。SNSでは活動辞退の期間について、「年内謹慎！たった6日」「ただの冬休みじゃん」などの声も上がった。

29日の日テレ番組に出演予定だった

日高氏はSKY-HI名義で12月29日、日本テレビが放送する年末の音楽の祭典『発表! 今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード〜』に出演予定だったが、見送りとなった。テレビ局関係者が語る。

「『週刊ポスト』の記事が出て以降、日テレ内部のみならず各テレビ局の間でも『SKY-HIの出演は問題ないのか』と事実確認やコンプライアンス面での検証を求める声が上がっていました。そうした動きを受けての"年内辞退"発表だった可能性もあるでしょう」

