タイヤに造形を施したアート作品“カービングタイヤ”も展示

コンチネンタルタイヤ・ジャパンは2025年12月22日、2026年1月9日〜11日に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」に、初の独自出展を行うと発表しました。

東京オートサロン2026の「コンチネンタルタイヤ・ジャパン」ブースでは、日本国内で高い需要を持つ軽自動車市場に向けて、走行性能・安全性・低燃費性・静粛性を最適化した国内専用モデル「EcoContact 7S」が初展示されます。本タイヤは、日常の生活道路から高速走行まで、日本のユーザーが求める快適性と安心感を高次元で両立した次世代エコタイヤだと言います。

【画像】東京オートサロン2026で先行公開！ 日本市場の軽自動車専用に特別開発された「EcoContact 7S」の画像を見る

また、高い耐パンク性能を誇るコンチネンタル「ExtremeContact XC7」の特長を、来場者が直接体感できる「釘（くぎ）刺しパフォーマンスエリア」が設けられます。釘を刺しても空気圧が変わらず走行に支障が出ない構造を、その場で実際に体感できるインタラクティブな体験スペースとのことです。

さらに、コンチネンタル独自の手法を用いてタイヤに造形を施したアート作品である“カービングタイヤ”を展示。機能部品であるタイヤが持つ造形美・クラフトマンシップを引き出し、ブランドの世界観を表現するアートコンテンツとのことです。

そのほか、コンチネンタルのプリファードパートナー（優先パートナー）であるメルセデス・ベンツより、出展車両として提供された象徴的モデル「G 580 with EQ Technology」を展示。同車には、コンチネンタルのメルセデス・ベンツ承認タイヤ（MO承認マーク付き）を装着し、プレミアムカーが求める安全性・静粛性・走行安定性を支える技術力が体感できるとしています。

コンチネンタルタイヤ・ジャパンは、今回の出展に際して「『ブランドメッセージ「MAKE WAY FOR CONFIDENCE 〜自信を持って前へ。道を極めよう。〜』のもと、日本のお客さまに向けたコミュニケーション強化を図り、より安心・安全なモビリティ社会の実現を目指してまいります」とコメントしています。

東京オートサロン2026「コンチネンタルタイヤ・ジャパン」ブースでは、ブース来場者を対象に、コンチネンタルオリジナルグッズが当たる会場限定キャンペーンを実施予定とのこと。北ホール（ブース番号931）の予定です。