あのゴリラシリーズからリラックス・美容路線の新商品！手に入れるべきおすすめの商品を紹介
生活関連用品の企画、開発、販売を行う株式会社ドウシシャの大人気ブランド「ゴリラシリーズ」から新商品が登場。「ゴリラのひとつかみ」を含む「ゴリラのハイパワーシリーズ」からは、まるでゴリラに腕枕されているようなゴリゴリ感を味わえるストレッチ枕「ゴリラの腕枕」や、同シリーズ初の美容家電として、ゴリラ級の風で速乾性を極めたドライヤー「ゴリラのひとふき」などが新発売されている。
【写真】インパクトのある店頭展示
また、今回「ゴリラのハイパワーシリーズ」の人気を受け、リラックスアイテムを展開する新シリーズ「ゴリラリラックス」が誕生。「ゴリラリラックス」からはまるでゴリラに包まれているような温かさを感じられるブランケット「ゴリラのハグ」「スーパーゴリラのハグ」が新発売された。さらに、ゴリラのおなかの上でお昼寝している気分になることができるお昼寝用の枕「ゴリラのひとねむり ミニ」も登場。
この記事ではゴリラシリーズについて紹介しながら、注目商品の魅力を解説する。
■ゴリラシリーズについて
インパクト設計×おもしろスパイスをコンセプトに、ついクスっと笑って手に取ってしまうような、今までになかった驚きとワクワク感を追求した商品を販売している。2024年2月に発売された「ゴリラのひとつかみ」が爆発的にヒットし、シリーズ累計販売個数が200万個を突破。健康・美容家電の「ゴリラのハイパワーシリーズ」だけでなく、ゴリ押し企画や新シリーズの「ゴリラリラックス」など幅広く展開している。
■注目商品
■「ゴリラのハグ」の概要とポイント
・カラー：ベージュ/グレー
・材質：ポリエステル100％
・サイズ(約)：60×170センチ
・希望小売価格：3850円
ふんわり優しい肌触り
ふんわり軽い、羊のような生地。空気をたっぷり含む柔らかな繊維でまるでゴリラに包まれているような温かさを実現。
“富士山みくりや溶岩パウダー”でじんわりあったか
富士山で採取される「富士山みくりや溶岩石」をパウダー状にした「富士山みくりや溶岩パウダー」を練りこんだ特殊繊維を使用。これにより蓄熱効果に優れたブランケットに。
ワンマイルウェアとしても使用できる便利な3WAY仕様
ボタンを留めて肩に羽織ればストールとして、腰に巻けば防寒スカート風に、広げればひざ掛けやお昼寝時におなかを温めるブランケットとして使用可能。室内のリラックスタイムだけでなく、「ちょっとそこまで」のワンマイルウェアやアウトドアシーンでも活躍する。
■「スーパーゴリラのハグ」の詳細とポイント
・カラー：グレー/ピンク
・材質：表/裏生地 ポリエステル100％、詰め物 ポリエステル70％/レーヨン30％/アルミシート入り
・サイズ(約)：70×110センチ
”激アツ”を体感できる8層構造
肌に優しいふわふわの生地の下に、熱を通さないアルミ生地や発熱・蓄熱する繊維を重ねた8層構造。まるでスーパーゴリラにハグされているようなぽかぽかした温かさが持続。
あらゆるシーンで使いやすい3WAY仕様
ひざ掛けとしてだけでなく、本体の長辺に付いたボタンを留めることで肩から羽織ることもできる。さらに、広げてお昼寝時におなかを温めるブランケットとしても活躍する。
■「ゴリラのひとふき」の詳細とポイント
・カラー：グレー/ホワイト/シルバー(ドン・キホーテ限定色)
・重量：540グラム(ノズル含まず)
・希望小売価格：1万6280円
最大風速63.91メートル/秒の爆風パワー
髪の水分を一気に吹き飛ばすような爆風で、乾燥時間を大幅に短縮。忙しい朝の支度時間や早く寝たい夜のお風呂上がりでもすぐに乾かすことができる。その風、まさにゴリラ級！
ゴリラの顔が光って、温度と風量をわかりやすく表示
温度と風量は、本体側面のインジケーター部分にゴリラの顔アイコンで表示。ひと目で設定がわかるため、迷わず直感的に操作できて安心。温度は3段階で、熱風が赤、温風がオレンジ、冷風が青に光る。風量はゴリラの数で表示され、強＝3匹、中＝2匹、弱＝1匹とひと目でわかるデザイン。また、熱風と冷風を自動で切り替えるオートリズムモードを搭載しているため、髪を過度な熱から守りながらしっとりとなめらかな仕上がりをサポートする。
フィルターが外せてお手入れカンタン
吸込口のフィルターとフィルターカバーは取り外し可能で、簡単に手入れが可能。フィルター部分は水洗いも可能で、ほこりなどを取り除いて清潔に安心して使用できる。
日常にある小さな悩みに対してありそうでなかった商品を発売するゴリラシリーズ。ゴリラのキャラクターや商品パッケージのインパクト以上に商品一つひとつが使いやすく、日常に溶け込んで、なくてはならない存在になること間違いなし。ぜひ気になる商品を試してみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
