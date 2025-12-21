LE SSERAFIM・ウンチェは生きる糧です♡【村重杏奈】の“ビジュ更新の秘訣”とは？
ウンチェ愛の増幅とともに、ご自身のビジュにも磨きがかかっているのでは！？と話題の村重杏奈さんがRayに登場♡ 今回は、そんな村重さんに「推しへの気持ちを自分磨きに転換する方法」を語っていただきました。これを読めば、あなたも自分磨きのモチベにつながるかも！
ビジュ更新の秘訣は推しへの愛♡ 憧れが村重杏奈を美しくする理由
「自分のファンにはきれいなお姉さんがいるんだ」とウンチェに誇ってもらいたい。
ウンチェは酸素！村重の生きる糧です
「LE SSERAFIM（以下、ルセラ）がデビューするときのティザー動画でウンチェの可愛さに衝撃が走り、メイキング映像を見るうちにあの100億円級の笑顔にやられて推すと決めました！
どの瞬間も明るくて、無邪気で、可愛すぎる。こんな人間になりたいと思わせてくれる存在です。
今では食事中にも、寝る前にもウンチェのSNSや動画を見てる。もはや呼吸するようにウンチェを摂取してます。ルセラの新曲発表の3日前ってだけで、がんばれる理由になる。生きるうえで欠かせない存在です。
カムバのたびに、ビジュを更新し続けてくれるのも最高。個人的にはぱっつんロングの姿が本当に可愛くて大好き。あんなに均等なぱっつん前髪が似あう人、ほかにいない！
とはいっても、推しのことは全肯定したいオタクなので、どの姿も最高に好きなんですけどね♡
村重の推し活のモットーは、いい意味で推しに期待しない。ファンがこれだけ推してるんだから、推しはここまでがんばるの当然だよねって気持ちを持ちたくないんです。
村重がウンチェのためにこれだけグッズを買ってるんだから、常に細くあれとか、正しい発言をしろよとか、それが当たり前だろっていうスタンスではいたくない。
村重が今のウンチェの年令だった頃は、アイドルだったけど成長期でピークにデブってた。だから今のウンチェがいつも最高なスタイルでいるって、どれだけ努力してるか簡単に想像できて、それだけで泣けてくる……。
それに村重自身、期待しないでいてくれるファンの存在がうれしかったんです。太ってても会いに来てくれるし、何も触れないで見守ってくれる良質な村重のオタクたち。
だから、村重はもし今ウンチェが太ったとしても大好きでいる。そんな心の広いオタクでいたいんです」
ウンチェの目にとまるきれいなオタクでいたい！
「いつウンチェと遭遇してもいい自分でいるっていうのが、今の村重の美容やおしゃれのモチベのひとつ。
以前、HKT48時代の同期・宮脇咲良のおかげでウンチェとお会いできましたけど、業界にいる人間としてできるだけクリーンな方法で再会したいと思っているので、めざすは日本のテレビ局でばったり遭遇！
そうなると、いつ遭遇するかわからないから、どんなときもダサい格好では出勤しないし、ニキビができたら早めに治す。ウンチェが来日するって情報を聞いたら、高い化粧水も惜しみなく使う。
ばったり出会った自分のファンが、きれいなお姉さんだったら誇らしい気持ちになってくれるかなという思いで、身だしなみを整えてます。
ウンチェのスタイルは憧れだけど、推しを自分磨きのゴールにはしてません。推しと同じ食事や運動をマネすることが楽しいならいいけど、もともとの体質も違うし、村重はそこまでハードなことをすると心がすり減っちゃうから。
ウンチェはどんなに忙しくても、ずっと笑っているし、その笑顔が大好きなので、そういう人間性のほうを参考にしています。
ただ、村重も仕事で体づくりしなきゃいけないときは、自分をウンチェだと思って生活することで食事量を調整したり、運動するときはルセラのジャージを着用して、カムバを控えてる気持ちで取り組んだりも。
苦手な運動に対してのやる気って、基本的に出ないじゃないですか。だから運動する前はルセラのスタイリッシュなMVを見て、ウンチェの空港ファッションのスタイル抜群な姿を目に焼きつけて、30分ぐらいかけてモチベーションを作ってます（笑）。
とにもかくにも、ウンチェがいるから村重はきれいになれるんです！」
おしゃれって褒められるルセラのグッズが自慢です♡
村重杏奈
むらしげ・あんな●1998年7月29日生まれ、山口県出身。2011年にHKT48の1期生に合格し、2021年末の卒業までアイドルとして活動。
バラエティ番組での活躍はもちろん、進化する美貌とセンス抜群な私服でも注目の的♡
