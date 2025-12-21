LE SSERAFIM・ウンチェは生きる糧です♡【村重杏奈】の“ビジュ更新の秘訣”とは？

ウンチェ愛の増幅とともに、ご自身のビジュにも磨きがかかっているのでは！？と話題の村重杏奈さんがRayに登場♡ 今回は、そんな村重さんに「推しへの気持ちを自分磨きに転換する方法」を語っていただきました。これを読めば、あなたも自分磨きのモチベにつながるかも！

ビジュ更新の秘訣は推しへの愛♡ 憧れが村重杏奈を美しくする理由 「自分のファンにはきれいなお姉さんがいるんだ」とウンチェに誇ってもらいたい。 ウンチェ愛の増幅とともに、ご自身のビジュにも磨きがかかっているのでは！？と話題の村重さん。推しへの気持ちを自分磨きに転換する方法をあなたも参考にしてみて♡ チュールトップス 10,890円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）レース×デニムパンツ22,000円／HONEY MI HONEY イヤリング 3,960円／マチルダローズ リング 27,500円／アビステ ミュール 8,990円／MANGO

ウンチェは酸素！村重の生きる糧です 「LE SSERAFIM（以下、ルセラ）がデビューするときのティザー動画でウンチェの可愛さに衝撃が走り、メイキング映像を見るうちにあの100億円級の笑顔にやられて推すと決めました！ どの瞬間も明るくて、無邪気で、可愛すぎる。こんな人間になりたいと思わせてくれる存在です。 今では食事中にも、寝る前にもウンチェのSNSや動画を見てる。もはや呼吸するようにウンチェを摂取してます。ルセラの新曲発表の3日前ってだけで、がんばれる理由になる。生きるうえで欠かせない存在です。 カムバのたびに、ビジュを更新し続けてくれるのも最高。個人的にはぱっつんロングの姿が本当に可愛くて大好き。あんなに均等なぱっつん前髪が似あう人、ほかにいない！ とはいっても、推しのことは全肯定したいオタクなので、どの姿も最高に好きなんですけどね♡ 村重の推し活のモットーは、いい意味で推しに期待しない。ファンがこれだけ推してるんだから、推しはここまでがんばるの当然だよねって気持ちを持ちたくないんです。 村重がウンチェのためにこれだけグッズを買ってるんだから、常に細くあれとか、正しい発言をしろよとか、それが当たり前だろっていうスタンスではいたくない。 村重が今のウンチェの年令だった頃は、アイドルだったけど成長期でピークにデブってた。だから今のウンチェがいつも最高なスタイルでいるって、どれだけ努力してるか簡単に想像できて、それだけで泣けてくる……。 それに村重自身、期待しないでいてくれるファンの存在がうれしかったんです。太ってても会いに来てくれるし、何も触れないで見守ってくれる良質な村重のオタクたち。 だから、村重はもし今ウンチェが太ったとしても大好きでいる。そんな心の広いオタクでいたいんです」