JFLアトレチコ鈴鹿の元日本代表FW三浦知良（58）が来季、J3福島に期限付き移籍することが20日までに確実となった。複数の関係者が明かした。保有権を持つ横浜FCから来季地域リーグへ降格する鈴鹿への期限付き移籍期間は来年1月末まで。去就が注目されていた。

今オフはカテゴリーを問わず、複数クラブがカズの争奪戦を繰り広げた。中でも福島は10月に獲得の動きを本格化させるなどリードしてきた。今季も最後まで昇格プレーオフ進出の可能性を残すなどJ2昇格という明確なビジョンを持ち、現在、大阪府内で自主トレ中のカズとも順調に交渉を重ねていた。

カズは移籍先を選ぶ上で出場機会と並んで「環境面」を重視する。今季は足の負傷を抱え、リーグ出場7戦と不完全燃焼な一年に終わった。福島は天然芝の練習場を持ち、環境面でも他クラブを上回った。来年からJリーグは秋春制に突入。2〜6月の特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」でも注目されそうだ。

カズのJリーグ復帰は横浜FC時代の21年以来5年ぶり。順調なら2月7日か8日の開幕戦、アウェー甲府戦が福島でのデビュー戦となる。期限付き移籍期間は「秋春制」元年となる26〜27年シーズンも含まれる見通しで60歳の誕生日を迎える27年2月には前人未到の「還暦Jリーガー」が誕生する。