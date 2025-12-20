¡ÖÉÃÂ®¡×¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÆÊÌÚ¤Ç¤ÏàÃÏ¸µ¿ä¤·á¤¬¿´¶¯¤¤¡ª¡¡¡Ö¤Þ¤í¤Ë¡ù¤¨¡Á¤ë¡×¡Ö¥¹¥¹¥á! ÆÊÌÚÉô¡×¤¬¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡ÚÆÊÌÚ¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
¿·³¤À¿¥ï¡¼¥ë¥É¤Îà¸¶ÅÀá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡£¸ø³«¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌ¾ºî¤Ç¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌÀÎ¤¤ÎÅ¾¹»Àè¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÊÌÚ¸©¡£Ãæ¤Ç¤â´ä½®Ä®¤Î´ä½®±Ø¤ÏÊª¸ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆÊÌÚ¸©¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤ÊÆó¼¡¸µºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£11ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú±Ç²è¡ÛÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë
¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤ËÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±óÌîµ®¼ù¤È¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡£Æó¿Í¤À¤±¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤è¤½¤Ë¡¢»þ¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÂçÀã¤Î¹ß¤ë¤Ê¤«¤Ä¤¤¤Ëµ®¼ù¤ÏÌÀÎ¤¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯......¡£µ®¼ù¤ÈÌÀÎ¤¤ÎºÆ²ñ¤ÎÆü¤òÉÁ¤¤¤¿Ž¢ºù²Ö¾¶Ž£¡¢¡ÁÈà¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤¯¤ë¤È¡¢¶»¤Î±ü¤¬¡¢¤¹¤³¤·¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡Á¤½¤Î¸å¤Îµ®¼ù¤òÊÌ¤Î¿ÍÊª¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿Ž¢¥³¥¹¥â¥Ê¥¦¥ÈŽ£¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Îº²¤Î×Ç×Ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿É½ÂêºîŽ¢ÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ëŽ£¡¢»°ËÜ¤ÎÏ¢ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢²¼ÅÔ²ì·´´ä½®Ä®¡Ê¸½¡¦ÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô´ä½®Ä®¡Ë¤Î´ä½®±Ø¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÂÍø¥¢¥Ê¡¼¥¡¼
ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô¡£ÃÏ¸µºÇ¶¯ºÇ°¤Î4¿Í¤¬¥Ò¥Þ¤Ä¤Ö¤·¤Ë¥®¥ã¥ó¥°¤ò·ëÀ®¤·¤Æ......¡©ÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎËÌ´ØÅì·Ï·ö²Þ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¤¤Ã¤Ñ¤·¥Þ¥ó
ÂçÆüËÜÅ´Æ»¤ÏÀÖ»ú²ò¾Ã¤Î°Ù¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÅ´Æ»¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ì±Ø°ì·Ý¿Í¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ªÃÏÊý±Ø¤ÎÉáÄÌ¤Î²þ»¥°÷¤À¤Ã¤¿ºäËÜËü´Ý¤Ï¡¢ºÊ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬Ì¼¤¬Æó¿Í¡£ÃÏÌ£¤ÊÀ³Ê¤Ê¤¬¤é¤â´é¤¬ÇÉ¼ê¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ëü´Ý¤ÏÅ´Æ»·Ý¿Í¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶â¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤ÇÅ´Æ»²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ëü´Ý¡£¤½¤³¤ÇËü´Ý¤Ï¡¢º£½µÂè°ì°Ì¤ÎÅÔ¿´±Ø°÷¤Ë¤è¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±¿Ì¿¤Î¥ì¡¼¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ...¤Ã¤Æ²¿¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡©
¡ÚÌ¡²è¡Û¥´¥¯¥¸¥ç¥Ã¡£ ¡Á¶Ë³Ú±¡½÷»Ò¹âÎÀÊª¸ì¡Á
Èô¤Ó¸ò¤¦¼«¼çµ¬À©¤ÎÍò!?¡¡¥¨¥í¥Ð¥«½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥¤¥Õ!!¡¡°ÛÀ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯"¥Ñ¥®¥ã¥ë"¤Î°¡Ìð¡£¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸Ô´Ö¤ò¶À¤Ç¤Î¤¾¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈË½Áöµ¤Ì£¤Ê¤È¤³¤í¤â¡£¤½¤ó¤Ê°¡Ìð¤¬¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤à³Ø±à¥®¥ã¥°¥³¥á¥Ç¥£¡¼!!
¡ÚÌ¡²è¡Û¥¹¥¹¥á¡ª¡¡ÆÊÌÚÉô
Ì¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ²¼ÁØ¾ïÏ¢¤Î°ñ¾ë¸©¤È·²ÇÏ¸©¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¡¢Ç§ÃÎÅÙºÇ²¼ÁØ·²¤ËÂ°¤¹¤ë¡¢¶Ë¤á¤ÆÃÏÌ£¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤ë´¶¤¬¤Ï¤ó¤Ñ¤Ê¤¤¸©......¤½¤ì¤¬"ÆÊÌÚ¸©"¡£ÃÏ¸µ¤ò°¦¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ê¤¤Æü¸÷¤æ¤Ð²°¤ÎÌ¼¡¦ÃæÁµ»û¹¸¡Ê¤Á¤å¤¦¤¼¤ó¤¸¤¢¤¤é¡Ë¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÏÆÊÌÚÌ¥ÎÏ¸þ¾åÉô¡¦Î¬¤·¤Æ¡ÖÆÊÌÚÉô¡×¤òÈ¯Â¡ª¡¡ÆÊÌÚ¸©Ì±¤Ë¤è¤ë¡¢ÆÊÌÚ¸©Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¥¤¥¤¥È¥³¥í¤ò¶¯°ú¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÊª¸ì¡£Å¾¹»À¸¤ÎµÜËÜ¿¿ÅÔ¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¤Þ¤µ¤È¡Ë¤ò¶¯°ú¤Ë´«Í¶¤·¡¢Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤È´À¤ÈÎÞ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ð¤á¾å¤ÎÊý¸þ¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤´ÅöÃÏ¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ß¡Ê¥Ú¥±¡Ë
¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤Ê¤¬¤é±¢¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÎÉ¡¦»³ËÜ¹¸»Ê¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¤³¤¦¤¸¡Ë¡¢¤¤¤Ä¤â°¦¾ð¤¬°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ê¥«¥Ã¥×¥ëÆ·¡Ê¤Ò¤È¤ß¡Ë¡õ½ÓÉ×¡Ê¤È¤·¤ª¡Ë¡¢ÎÄ´ñÅª¤Ê¶õÁÛ¾¯½÷¡¦²¬ËÜÌ´Ï©¡Ê¤ª¤«¤â¤È¤æ¤á¤¸¡Ë¡¢¡Ö¹¬¤»¤Î»È¼Ô¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥ë¥¤¥ë¥¤¡¢µã¤ÃîÉô³è¾¯Ç¯¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó...¤Ê¤ÉÄ¶¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²á·ã¤Ë¥·¥Ë¥«¥ë¤ËÂçË½¤ì¤¹¤ë¡¢¤Ï¤Þ¤êÅÙÂç¤Î¥®¥ã¥°¥ï¡¼¥ë¥É¡ª
¼ç¤ÊÉñÂæ¤ÏÆÊÌÚ¸©Î©±§ÅÔµÜÆî¹âÅù³Ø¹»¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Þ¤í¤Ë¡ù¤¨¡Á¤ë
¤â¤¦ÃÏÌ£¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡¡Ì¾»º¤â´Ñ¸÷ÃÏ¤âÅ°Äì¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Ã¢ö
ÆÊÌÚ¸©¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¡ª¡ª
ÉÁ¤²¼¤í¤·¤â²ÃÉ®¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¡ª
¡Ö¤Þ¤í¤Ë¡ù¤¨¡Á¤ë¡×¤Ï¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¤¬À¸¤ó¤À¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ÆÊÌÚ¸©¤ò¥¨¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤â¤Ã¤±
ÅÄ¼Ë¤ËÊë¤é¤¹ÀÅÎ®¡Ê¤·¤º¤ë¡Ë¤È¿ðÀ¸¡Ê¤ß¤º¤¡Ë¤ÎÃçÎÉ¤·»ÐËå¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÍÅ²ø¤ò¡Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÎÏ¡×¤È¡¢¡ÖØá°Í¤µ¤ì¤ëÎÏ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÒ¤ß²°¤ÎÁÄÉã¤Î½õÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤±¡áÌÞ²ø¤ä¼«Á³¤È¿Í´Ö¤È¤Î¶¦Â¸¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë......¡£
¡Ú¥²¡¼¥à¡Û¥è¥¹¥¬¥Î¥½¥é
ÅÔ»ÔÉô¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÊÒÅÄ¼Ë¡¢±üÌÚÀ÷(¤ª¤¯¤³¤¾¤á)¡£½ÕÆüÌîÍª¤Ï¡¢Ëå¤ÎãÖ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤½¤ÎÄ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÍÄ¾¯¤Îº¢²ÆµÙ¤ß¤Ë²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¡¢²á¤´¤·¤¿ÁÄÉã¤Î²È¤¬¤¢¤ê¡¢²û¤«¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢µò¤ê½ê¤ò¼º¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢º£¤ÏÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÁÄÉã¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹»ö¤ò·è¤á¤ë¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿Ä®ÊÂ¤ß¤ä¿Í¡£²û¤«¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤ä¡¢ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤¬¡¢Íª¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÁÛ¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¡£º£¤Þ¤Ç½ý¤Ä¤¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀ¸¤Êý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¡¢Íª¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦Æüº¹¤·¤¬¶¯¤Þ¤ë½é²Æ¤Î¶õ¤Î²¼¡¢Êª¸ì¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë±üÌÚÀ÷Ä®¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÂÍø»Ô³òºêÄ®¼þÊÕ¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥í¥ó¥¿¥¤£Â£Á£Â£Ù
À¶Âº¡Ê¤»¤¤¤½¤ó¡Ë½÷»Ò¹â£²Ç¯¤ÎËüÇ¯µ×»Ò¡Ê¤Þ¤ó¤Í¤ó¡¦¤Ò¤µ¤³¡Ë¤ÈËª²°´ÖÍ³»Ò¡Ê¤Ï¤Á¤ä¡¦¤Þ¤æ¤³¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¥Á¥ã¥³¤È¥Þ¥³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹»Â§ÇË¤ê¤Î¥í¥ó¥¿¥¤¡Ê¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¡Ë¥³¥ó¥Ó¡£¶á¤¯¤Î¹â¹»À¸¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¥¦¥Ö¤Ç²á·ã¤ÊÆó¿Í¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì......¡££±£¹£·£´Ç¯¡½¡½¡¢»³¥óÃæ¤Î½÷»Ò¹â¤Ç¡¢¤ä¤µ¤°¤ì¤Æ¤âÎø¤Ë¤ã¥¦¥Ö¤Ê¥Á¥ã¥³¤È¥Þ¥³¡£Æó¿Í¤ÎÀÄ½Õ¤¬¶î¤±¤Ì¤±¤ë¡ª
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÆó¥ÎµÜ»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï±§ÅÔµÜ»Ô¡£
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Û¥×¥é¥ª¥ì!?PRIDE OF ORANGE?
Æü¸÷»Ô¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¥Á¡¼¥à¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥â¥ó¥¡¼¥º¡£¤½¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥â¥ó¥¡¼¥º¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÂÎ¸³¶µ¼¼¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë½»¤àÃæ³ØÀ¸¡¢°¦²Â¤ÈÈà½÷¤Ë¶¯°úÍ¶¤ï¤ì¤¿Ëå¤ÎºÌ²Â¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ß¤Î·°»Ò¤È¿¿Èþ¡£Æ±¤¸»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÍü»Ò¤È¾°¼Â¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¡¢³§¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÍè½µ¤â»²²Ã¤·¤è¤¦¤è¡×¤È¸À¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ´ÆÆÄ¤ÎÍÓ»Ò¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢°¦²Â¡¢ºÌ²Â¡¢·°»Ò¡¢¤½¤·¤ÆÍü»Ò¤È¾°¼Â¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¥â¥ó¥¡¼¥º¤ËÀµ¼°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¶üÏ©¥¹¥Î¥¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÌ¾Áª¼ê¡¢Í¥¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¼¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤µ¤¨¤â¼¤á¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤áÁÄÊì¤Î½»¤àÆü¸÷¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í¥¤òºÆ¤Ó¥ê¥ó¥¯¤Ë°ú¤Ìá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÓ»Ò¤È°¦²ÂÃ£¤À¤Ã¤¿¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤ÏÆü¸÷»Ô¡£
