µð¿ÍÂàÃÄ¤«¤é£±¤«·îÈ¾¡Ä·¬ÅÄ¿¿À¡»á ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹£Ã£Å£Ï½¢Ç¤¤Ç¹â¤Þ¤ëÉ¾²Á¤È´üÂÔ¡Ö´ð½à¾å¤¬¤ë¡×
¡¡Á°µð¿ÍÆó·³´ÆÆÄ¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î£Ã£Â£Ï¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î°ì¸ì°ì¶ç¤¬µå³¦Æâ³°¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æó·³¸ø¼°Àï»²Àï¤«¤é¤ï¤º¤«£²Ç¯¡£·¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö»ñ¶âÎÏ¡¢ÀïÎÏ¤âÎô¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¼ã¤¤µåÃÄ¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤äµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃÇ¸À¡£µð¿ÍÂàÃÄ¤«¤é£±¤«·îÈ¾¤Ç¤Î°ÛÎã¤ÎàÅ¾¿Èá¤ÎÇØ·Ê¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â·¬ÅÄ»á¤é¤·¤¤·èÃÇ¡×¡Ö°ÂÄê¤ò¼Î¤Æ¤Æ³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÁª¤Ö»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹¥É¾²Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡££Î£Ð£Â¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢°úÂà¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ö¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò¤¢¤¨¤ÆÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎµåÃÄ¤ËÃí¤°¤³¤È¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤Ë°ìÄê¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤«¤é¤Ë£Î£Ð£Â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆó·³¸ø¼°Àï¤Ë»²Àï¤·¤¿¤¬¡¢Á°¿È¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡£Àµ¼°»²Æþ¸å¤âÍÑ¶ñ¤ä»ÜÀß¤Ê¤É¤Î´Ä¶À°È÷¤ÏÅÓ¾åÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀïÎÏÌÌ¡¢±¿±ÄÌÌ¤È¤â¤Ë²ÝÂê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢·¬ÅÄ»á¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ï¡¢µ»½ÑÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µå³¦£Ï£Â¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö»ÜÀß¤äÀßÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ÇµåÃÄ¤Îà´ð½àá¤¬°ìÃÊ°ú¤¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ú²Ì¤ò»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤È¤¢¤é¤Ð¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ç´Ä¶À°È÷¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¥¿¥¤¥×¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¼ÂÀÓ¤äÃÎ¼±¡¢»ØÆ³·Ð¸³¡¢¤½¤·¤ÆÍýÏÀ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿Í¡£·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Û¤É¡ØÌîµå¤òÁí¹çÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¿ÍÊª¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¤½¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¡¢µåÃÄ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¿®ÍêÅÙ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ï¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ã»´üÅª¤Ê¾¡ÇÔ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤äÊ¸²½¤Î·ÁÀ®¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¿·³ã¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊàÊÑ³×á¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬ÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£