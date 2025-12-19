【全2回（前編／後編）の前編】

先頃、2024年分の政治資金収支報告書が公表された。そこでは高市早苗首相（64）が代表を務める自民党支部が、企業から政治資金規正法の上限を超える献金を受けていたことが発覚したばかりである。ところが、同支部の“疑惑”は、これにとどまらなかった。

高市首相に高額献金を行う"怪しい"宗教団体「神奈我良」

政治資金規正法では、政党・政治資金団体への寄付について、企業の規模に応じて年間の上限額が設けられている。例えば資本金が10億円未満の場合、年間の寄付額は計750万円を超えてはならない。全国紙デスクが言う。

「奈良県選挙管理委員会が11月28日に公表した収支報告書によれば、高市首相が代表を務める『自民党奈良県第二選挙区支部』が、昨年8月26日に東京・銀座の『鳥羽珈琲』から1000万円の寄付を受けています。ところが同社の資本金は1億円で、規正法で定められた上限を超えている。支部側は“事務的なミス”だとして、その後、寄付金が750万円に訂正された報告書が公表されました」

同支部は、差額の250万円をすでに返金したといい、来年公表される25年分の収支報告書に、その旨を記載するとしている。

「3日の参院本会議でこの問題を質された首相は、『政党支部は議員個人とは異なる別の主体。企業・団体寄付を受けること自体が不適切とは考えていない』と述べています」（同）

「行事もないので、お金は入ってきません」

今回公表された収支報告書では、同支部が医療法人や一般財団法人など、種々の組織から“浄財”を受け取っているのが見て取れる。そして、その中にひときわ目を引く団体があった。

「奈良市にある『神奈我良（かむながら）』という宗教法人が、昨年12月13日に3000万円を寄付しています。もちろん金額は突出しています」（同）

宗教法人が政党に3000万円の寄付を行う場合は、前年にかかった経費が6000万円以上でなければならない――。これも規正法の定めるところである。その「神奈我良」のホームページによると、神社名は「大和皇（やまとすめら）神殿」といい、天照大神や素盞嗚尊などを祭っているとある。さらに法人の目的としては、

〈古事記・日本書紀・万葉集を所依の教典として、この教義をひろめ、儀式行事を行い、修養者を教化育成すること〉

などとうたわれている。

その「大和皇神殿」は、JR奈良駅からほど近い住宅街の一角にある。たたずまいは2階建て民家のようで、入り口にはしめ縄が張られ、引き戸をくぐると左右に太鼓が鎮座。正面奥には祭壇が設えられ、賽銭箱も置かれている。入り口左手のガラス戸の奥には、事務所のようなスペースがあり、高齢女性が詰めていた。この女性に聞くと、

「私はすぐ近くに住んでいて、日中は神社のお留守番を頼まれています。大体毎日、お昼から夕方まで入り口を開けてあります。無給ですが、事務をしているわけではありません。何も仕事はないのです」

とのことで、

「人の出入りはほとんどありません。信者さんも氏子さんもいませんし、行事もないので、お金は入ってきません。太鼓をたたく人もいませんし、神殿の電気をつけても仕方ないから、普段は暗くしています。トイレットペーパーなどの備品は、私が自腹を切っています。施設でかかっているお金といったら、電気などの光熱費や水道代くらいですかね」（同）

ちなみに2階は物置になっているそうだ。女性が「留守番」を引き受けてから3年ほどたっており、その間、こうした状況が続いてきたという。

「お父さんが右翼活動をしていたことには触れられたくない様子だった」

およそ157平方メートルの敷地に、延べ床面積は約228平方メートル。そんな「神殿」を擁する「神奈我良」の代表役員は、川井徳子氏（67）。奈良県内で手広く事業を展開する「ノブレスグループ」の代表を務める女性である。

登記簿などによれば「神奈我良」が設立されたのは1966年で、川井氏が代表に就いたのは00年のことである。

「徳子さんの父親は、地元で運送会社を経営する傍ら、自ら立ち上げた民族派団体の代表に就いていました」

とは、川井家を知る関係者である。今回の宗教法人も父親が開設しており、当時は「公道社精神道場」という名称であった。

「ご家族はもともと、現在の神殿がある場所に住んでいました。当時はお父さんの関係者らしき人たちがよく集まっていましたね。宗教法人の名称は、徳子さんが代表に就いた際に変更されたのですが、彼女は、お父さんが右翼活動をしていたことには触れられたくない様子でした」（同）

遺族間で相続トラブル

その父が89年に亡くなると、遺族間で相続トラブルが発生。実母や姉と対立した川井氏は、いったん奈良を離れて四国に渡るのだが、97年には父の会社を引き継ぐことに。自著『不動産は「物語力」で再生する』（東洋経済新報社）には、こんな記述が登場する。

〈父の死後、母が経営者となっていた会社は、私の知らないうちにすっかり行き詰まっていました。（略）運送会社の年商100億円が、この数年間に半分にまで減ってしまっていたのです。（略）そして二十億円近い借金を抱えた会社の経営に私が携わることになりました。私の会社は、不良債権ばかりの状態からスタートしたのです〉

先の関係者が続けて言うには、

「98年には、後のグループ名となる『ノブレス』社を創立し、以降は物流だけでなくホテルや飲食店といった観光事業や不動産事業にも手を広げていきます。また06年には、京都の南禅寺塔頭（たっちゅう）の跡地にある日本庭園『何有（かいう）荘』を取得。その3年後には米オラクルの創業者で、富豪のラリー・エリソン氏に売却したことでも話題となりました」

ノブレスグループのホームページによると現在、傘下企業は7社で、従業員数は合計1200人超。そのうち、ホテルやレストランを経営する「ワールド・ヘリテイジ」社の直近の売上高は、34億円に上る。

後編では、神奈我良が高額寄付を行っていることについて、専門家による疑問の声を紹介する。

「週刊新潮」2025年12月18日号 掲載