2月2日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と衆議院選挙について意見を交わした。 組織票がありますからね 寺島アナ「2月8日投開票の衆議院選挙について、朝日新聞が1月31日から2月1日にかけ、およそ37万人を対象に電話とネットに