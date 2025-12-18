【はなまるうどん】最大うどん100円引きのお得クーポンもらえる！創業25周年感謝祭の第7弾を今すぐチェック。

讃岐うどんチェーンのはなまるうどんでは、「創業25周年感謝祭」第7弾として、2025年12月18日から公式アプリでクーポンの配信を、また12月23日から全国のはなまるうどん店舗で「創業25周年感謝祭特別クーポン」を数量限定で配布します。

店舗では定番うどんがお値打ちに楽しめるクーポンも配布

はなまる公式アプリで、季節限定商品「濃厚ごま坦々うどん（3種）」がお値打ちになる「濃厚ごま坦々うどん（3種）80円引きクーポン」2枚を12月18日から30日まで配信。利用期間は12月18日から30日までです。

また、「濃厚ごま坦々うどん（3種）100円引きクーポン」2枚に加え、定番の「かけ」や「温玉ぶっかけ」などがお得になる「お好きなうどん1品50円引きクーポン」2枚が、12月23日から31日ごろまで店舗で配布されます。なくなり次第配布終了となります。利用期間は12月23日から26年1月16日まで。

はなまるうどんの季節限定商品や定番商品がお得に楽しめるチャンスです。

各クーポンは「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」の各店舗で利用できます。多肥店、高松兵庫町店、東京競馬場店、新習志野湯〜ねる店、竹清アリオ倉敷店、竹清 LECT店、竹清有明ガーデン店の各店舗は対象外です。

那覇空港際内ターミナルビル店、福岡空港国内ターミナルビル店、イーアス沖縄豊崎店、ミーナ天神店、イオン浦西店、TXGA 流山おおたかの森店は、クーポン利用のみ可能です。

いずれも、1杯ごとにクーポン1枚が利用できます。会計時スタッフにアプリクーポンを提示するか、店舗配布クーポンを渡してください。

モバイルオーダーやデリバリーサービス、テイクアウト専用レジでは使用不可。商品は店舗によって未販売の場合や、異なる商品を販売する場合があります。

詳しくは公式サイトのニュースページで確認できます。

東京バーゲンマニア編集部