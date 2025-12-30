この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

犯人は現場でアイスを食べた…世田谷一家殺人事件の“異常性”と捜査を困難にさせた謎

YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」で懲役太郎氏が、「最も異常で最も不可解で最も怖い事件」と題した動画を公開。日本中を震撼させた「世田谷一家殺人事件」を改めて振り返り、その異常性と未解決である理由について独自の視点で解説した。



懲役太郎氏は冒頭、この事件を「日本犯罪史の中でも最も異常で最も不可解、そして最も恐ろしい事件」と断言する。氏が特に異常性を指摘するのは、犯行後の犯人の行動だ。一家4人を殺害した後、犯人は現場からすぐに立ち去らず、長時間にわたって家の中に留まっていた。冷蔵庫にあったアイスクリームを食べ、パソコンを操作し、ソファで休憩するなど、凡そ犯行後の人間とは思えない不可解な行動の痕跡が多数残されていたという。



また、事件の残虐性にも言及。特に、幼い子どもまで手にかけた点について「物取りならこんなことはしない。恨みなら、親に苦しみを与えるために子どもは生かしておくはず」と述べ、金銭目的でも個人的な怨恨でも説明がつかない、動機不明の根深さを指摘した。



この事件が迷宮入りしている最大の謎は、多くの証拠が残されているにもかかわらず、犯人特定に至っていない点にある。現場には犯人の指紋やDNA、着ていた衣類や凶器の包丁まで残されていた。しかし、それらの証拠は警察のデータベースにある誰とも一致せず、捜査は難航。懲役太郎氏は、犯人が日本人離れした感覚を持っていることから「外国人説」や、殺害行為そのものを楽しむ「快楽殺人者説」が浮上するのも当然だと語る。事件から20年以上が経過した今もなお、犯人はどこかで普通の生活を送っている可能性があり、この事件が日本社会に残した闇の深さを改めて浮き彫りにした。