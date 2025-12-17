ANNA SUI×蝶モチーフが放つ魔法♡ロマンティックな新作シルバーアクセサリー

甘さと強さ、可憐さと大胆さ。相反する魅力を自在にミックスするANNA SUIから、シルバーコレクションの新作アクセサリーが登場しました。ファンタジックでロマンティックな世界観をぎゅっと凝縮したラインナップは、身に着けるだけで気分を高めてくれる存在。繊細なディテールと職人技が光るジュエリーは、日常にも特別な日にも寄り添い、装いに物語を添えてくれます♡

ANNA SUIらしい世界観

キュートとクール、GOODガールとBADガール。相反するテイストを融合させたANNA SUIならではの美学が、今回のシルバーコレクションにも息づいています。

幻想的でどこかウィットに富んだ表現は、大人の女性の個性を引き立て、コーディネートに奥行きを与えてくれます。

蝶とハートの繊細デザイン

象徴的な蝶モチーフのジュエリーは、ハート型の白蝶貝を職人が一つひとつ手作業で調節し、丁寧にセッティング。

やわらかな輝きが印象的です。連なるハートが愛らしいエタニティリングは、中央に配されたアメシストがさりげないアクセントとなり、ANNA SUIらしいロマンを演出します。

毎日に寄り添うシルバー

華奢で軽やかなサイズ感は、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルにマッチ。ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。

甘さだけに偏らないデザインだからこそ、長く愛用できるのも魅力です♪

商品ラインナップ

蝶モチーフネックレス

価格：34,100円(税込)

(SV925,白蝶貝,キュービックジルコニア)

蝶モチーフブレスレット

価格：33,000円(税込)

(SV925,白蝶貝,キュービックジルコニア)

蝶モチーフリング

価格：33,000円(税込)

(SV925,白蝶貝,キュービックジルコニア)

ハートモチーフエタニティリング

価格：22,000円(税込)

(SV925,アメシスト,キュービックジルコニア)

ときめきを纏う大人のために

ANNA SUIの新作シルバーアクセサリーは、可愛さと芯の強さを併せ持つ大人の女性にぴったりの存在。蝶やハートに込められた繊細な表現が、日常の装いにさりげない非日常を添えてくれます。

自分らしさを大切にしたい日も、特別な想いを伝えたいシーンにも。心をときめかせるジュエリーを、ぜひあなたのスタイルに迎えてみてください♡