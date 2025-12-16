¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Î¡Ö¥Ø¥¥µ¥®¥¢¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡Ö¥Ð¥ë¥¯¥¢ー¥à¦Ë ¥ª¥¹¥Æ¥ª¥ó¡×¤¬2026Ç¯5·îÈ¯Çä¡ª
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ø¥¥µ¥®¥¢ ¥Ð¥ë¥¯¥¢ー¥à¦Ë ¥ª¥¹¥Æ¥ª¥ó¡×¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï9,020±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¿·³«È¯¤ÎÏ»³Ñ·¿¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼´¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥«¥·¥êー¥º¡Ö¥Ø¥¥µ¥®¥¢¡×¤è¤ê¡¢MSG¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥È¥Õ¥©ー¥¹¤¬³«È¯¤·¤¿ºÇ¿··¿¡Ö¥Ð¥ë¥¯¥¢ー¥à¦Ë¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óµ¡ÂÎ¡Ö¥ª¥¹¥Æ¥ª¥ó¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡´°Á´Ì©ÊÄ·¿¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡¢¹¤¤²ÄÆ°ÈÏ°Ï¤òÈ÷¤¨¡¢ÉðÁõ¤ò¥Ø¥ô¥£¥µ¥Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤«¤é¥â¥¸¥å¥éー¥«ー¥Ó¥ó¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¡¢»Ô³¹ÃÏÀï¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹¤¤Àï°è¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÈÆÍÑÀ¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ªÉôÁõ¹Ã¤Ï3mm¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òÍ¤¹¤ë³ÈÄ¥¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÅ¸³«¾õÂÖ¤È¤Î´¹Áõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¿·µ¬Â¤·Á¤Î¼ê¼ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡Ö°®¤ê¡×¡ÖÊ¿¼ê¡×¡Ö½Æ»ý¤Á¼ê¡×¡Ö·õ»ý¤Á¼ê¡×¤Î4¼ï¤òº¸±¦Ê¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÉÕÂ°Éð´ï¤ÎÀ®·¿¿§¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿M.S.G¥â¥¸¥å¥éー¥«ー¥Ó¥ó¤Ï¡¢¥µー¥Þ¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃåÃ¦¤ä¡¢¥¹¥³ー¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÁªÂò¡¢¥°¥ì¥Íー¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÁõÈ÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤ËÁÈ¤ß´¹¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÏÓÉô¤ËÁõÈ÷¤·¤¿¥·ー¥ë¥É¤Ï¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤ÇÊÝ»ý¤¹¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÂ¾3mm¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç¤ÎÀÜÂ³¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆâÉô¤Ë¤Ï¥×¥é¥º¥Þ¥í¥Ã¥É¤ò³ÊÇ¼²ÄÇ½¡£¥Üー¥Ê¥¹¥Ñー¥Ä¤È¤·¤ÆÂâÄ¹µ¡ÍÑÆ¬Éô¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ùー¥¹¡¦¥Í¥ª¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀìÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ±þ¥¬¥Ð¥Êー¤Ï¥Ýー¥óA1¡¢¥Ñ¥é¥Ýー¥ó¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡¢¥¦¥©ー¥á¥¤¥¸¡¢¥¢ー¥êー¥¬¥Ð¥ÊーVol.1¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¬¥Ð¥Êー¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ùー¥¹¤Îµ¡ÂÎ¿§¥Û¥ï¥¤¥È¤ÏÂ¾¥Ø¥¥µ¥®¥¢¤È¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤ò½Å»ë¤·¥Ö¥¤¥Èー¥ë¤È¶¦ÄÌ¤Ç¡¢À®·¿¿§¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¬¥ó¥á¥¿¥ë¡¢¥Ö¥ëー¥·¥ë¥Ðー¡¢¥¯¥ê¥¢ー¥ì¥Ã¥É¤Î7¿§À®·¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥¥µ¥®¥¢ ¥Ð¥ë¥¯¥¢ー¥à¦Ë ¥ª¥¹¥Æ¥ª¥ó¡×»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥â¥Ç¥ë ¥¹¥±ー¥ë¡§1/24¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó180mm ÁÇºà¡§PS¡¢PE¡¢ABS
(C) KOTOBUKIYA
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£