チャールズ&キースのホリデーが紡ぐ、静かに輝く2025年の特別な夜

ホリデーシーズンが近づくたび、心の奥にそっと灯る“自分だけの輝き”。チャールズ&キースのHOLIDAY2025COLLECTIONは、そんな静かな瞬間に寄り添うコレクションです。華やかさがあふれる一歩手前、まだ誰にも気づかれていない内側の光を、美しいバッグやシューズに落とし込みました。日常から特別な夜まで自然に溶け込む洗練された輝きは、この冬の装いを上品に格上げしてくれます♡

静かに灯る輝きをまとうホリデーシューズ

Barbara バーバラ パールエンベリシュッドボウバレエパンプス

パテントブロックヒールプラットフォームメリージェーンパンプス

Emmalineパテントレザークリスタルヒールアンクルストラップサンダル

HOLIDAY2025COLLECTIONのシューズは、足元から気分を高めてくれるラインナップが揃います。

\9,900（税込）の「Barbaraバーバラパールエンベリッシュドボウバレエパンプス」は、パールディテールが控えめに煌めき、デイリーにも活躍。

\10,900（税込）のパテントブロックヒールプラットフォームメリージェーンパンプスは、安定感とスタイルアップを両立します。

さらに\13,900（税込）のEmmalineパテントレザークリスタルヒールアンクルストラップサンダルは、特別な夜にふさわしい存在感を放ちます。

Janieキルトショルダーバッグ

Janieパールエンベリッシュドキルトショルダーバッグ

Jesmynシークインツーウェイバッグ

Paffutoシークインチェーンハンドルロングウォレット

バッグは、深みのあるバーガンディやシャンパンカラーを基調にした華やかな仕上がり。

\10,900（税込）のJanieキルトショルダーバッグは、上品な光沢感で装いを格上げします。

パールをあしらった\11,900（税込）のJanieパールエンベリッシュドキルトショルダーバッグは、ホリデーシーンにぴったり。

\13,900（税込）のJesmynシークインツーウェイバッグや、\11,900（税込）のPaffutoシークインチェーンハンドルロングウォレットは、ギフトにもおすすめです♪

ギフトにも自分にも選びたい特別感

マイクロジェイニーキルトチェーンハンドルボクシーポーチ

ホリデー限定のバッグチャームやマイクロサイズのバッグは、遊び心と実用性を兼ね備えたアイテム。

\6,900（税込）のマイクロジェイニーキルトチェーンハンドルボクシーポーチは、アクセサリー感覚で楽しめます。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びたくなる、温もりのあるコレクションです。

この冬、消えない光を味方に

チャールズ&キースのホリデーコレクションは、派手さではなく“心に残る輝き”を大切にしたラインナップ。バッグやシューズを身につけるたび、静かに自信が満ちていく感覚を楽しめます。

日常にも特別な夜にも寄り添うアイテムは、この冬の思い出をより深く、美しく刻んでくれるはず。自分らしい光をそっと引き出してくれる一品を、ぜひ見つけてみてください♡