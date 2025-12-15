新しい学校のリーダーズが『timeleszファミリア』に登場！タイムレススナックでのゲーム＆パフォーマンスで難問に挑め

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新しい学校のリーダーズが、timeleszの冠番組『timeleszファミリア』で様々なパフォーマンスに挑んだ。

■timeleszがもてなすスナックでどんなトークが繰り広げられる？

日本テレビ系初のtimeleszのレギュラー冠番組『timeleszファミリア』。12月15日深夜放送の今回は、今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」第２弾を放送。今をときめく人気者たちが、タイムレスナックで素を見せつつ「喋って、歌って、仲良くなる」時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人のホンネや、ゲストの知られざる一面が飛び出す人気企画だ。

今回は、大人気ユニット「新しい学校のリーダーズ」をゲストに迎えて、「忘年会シーズンに試したい！」歌って踊る斬新ゲームにtimeleszのメンバーと共に挑戦していく。

■「LOVE」と「涙」…難題に挑むメンバーの渾身パフォーマンス

まず挑戦するのは、名曲の一部分だけを歌い、残りを身体で表現して曲名を当てるチーム対抗ゲーム「ワンワードカラオケ」。指定されたワンワードは、曲の候補が多すぎる難題「LOVE」や「涙」…。A、Bの２チームに分かれて挑戦し、トップバッターの佐藤が恐る恐るパフォーマンスを披露。続くBチームではSUZUKAが挑戦し、その感情表現豊かなパフォーマンスに「すげえ！」 と思わず周囲から声が漏れる。timelesz＆新しい学校のリーダーズが難問をクリアできたのかは、放送で確かめてほしい。

■DJ KOO考案！「何でもDO DANCE」でまさかの事態！

さらにDJ KOOが考案した、TRFの「EZ DO DANCE」のリズムに乗って出された「お題」になりきって踊る「何でもDO DANCE」にも挑戦。ルールは12人全員が連続で成功すればクリアだが、失敗した人には「ハードな罰ゲーム」が！

挑戦者が「ゴリラ」や「ゾウ」といったお題を全力で表現する中、あるメンバーがピンチに…最後まで目が離せない展開に注目だ。

普段のバラエティーでは決して見られない、timeleszの真の素顔と熱い想いが詰まった「タイムレスナック」。見逃さないよう要チェックだ。

■番組情報

日本テレビ系『timeleszファミリア』

毎週月曜24:29～24：54

出演

MC/timelesz

ゲスト/新しい学校のリーダーズ

