【2025年人気ホテルのクッキー缶5選】年100軒以上を巡るホテルライターが選んだ太鼓判もの
¡¡º£¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÀÅ¤«¤Ê¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì£¤ò²È¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ç¯´Ö100¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¼èºà¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¯¥Ã¥ー5Áª¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥ ¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Î¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì´Ì¡×
¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì´Ì¡×4,000±ß
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Çò¤¤´Ì¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡×¡£´Ì¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Û¥Æ¥ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡É¡£¼êÅÚ»º¤Ë¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¡¢²¦Æ»¤ÎÌ¾ÉÊ¤Ç¤¹¡£
2¡¥ ¥¢¥Ê¥¶ー¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡ÊÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥ー´ÌSélection EMMÉ¡×
¡Ö¥¯¥Ã¥ー´Ì Sélection EMMÉ¡×4,320±ß¤«¤é
¡¡Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖANoTHER IMPERIAL HOTEL¡×¸ÂÄê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¡¢ÀÄ»³¡ØEMMÉ¡Ù¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥¯¥Ã¥ー´Ì Sélection EMMÉ¡×¡£ÇòÌ£Á¹¡ß¥¿¥Ò¥Á¥Ð¥Ë¥é¤¬½Ð²ñ¤¦¡ÖÇòÌ£Á¹¥Ð¥Ë¥é¡×¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤Ç³¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ö¥ì³¤¡×¤Ê¤É¡¢´Å¤µ¡¢±öÌ£¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥Ã¥ー´Ì¤Ç¤¹¡£
3¡¥ ¥×¥ë¥Þ¥óÅìµþÅÄÄ®¤Î¡Ö¥¢¥½ー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥Ã¥ー¡×
¡Ö¥¢¥½ー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥Ã¥ー¡×3,800±ß
¡¡½Õ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¢¥½ー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥Ã¥ー¡×¤Ï¡¢8¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥ー¤òìÔÂô¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤Ò¤È´Ì¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä·Á¤ä¸ü¤ß¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ê¼êºî¤ê¤Î¾Ú¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¡Ö¥«¥â¥ßー¥ë¡×¤ä¥«¥«¥ª¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥«¥«¥ª¡×¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
4¡¥ ¥¨ー¥¹¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー´ÌµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー´ÌµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×2,800±ß
¡¡¥¨ー¥¹¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー´ÌµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥Ûー¥à¥á¥¤¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë¤É¤³¤«ÁÇËÑ¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥Ã¥ー¡×¤Ï¡¢¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖËõÃã¥¯¥Ã¥ー¡×¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¥¯¥Ã¥ー¡×¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¥¸¥ã¥à¥¯¥Ã¥ー¡×¤Ê¤É¡¢²¦Æ»¤ÎÃæ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
5¡¥ »¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÌ³¤Æ»¤é¤·¤¤¡Ö¤È¤¦¤¤Ó¥µ¥Ö¥ì¡×
¡Ö¤È¤¦¤¤Ó¥µ¥Ö¥ì¡×1´Ì650±ß
¡¡»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤ÇÇã¤¨¤ëËÌ³¤Æ»¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡Ö¤È¤¦¤¤Ó¥µ¥Ö¥ì¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤È¤¦¤¤Ó¥¹ー¥×´Ì¡×¤òÌÏ¤·¤¿ÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¥³ー¥ó¥Ý¥¿ー¥¸¥å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤«¤¿¤á¤Î¿©´¶¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤â¡ý¡£
(撮影・文◎岩井ななえ)