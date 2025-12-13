ÀÐÀîÍ´´õ¡Ú¼Ì¿¿¡§REX/¥¢¥Õ¥í¡Û

¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¼ç¾­¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤¬11Æü¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ï½ËÊ¡Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇú¾Ð¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿ÀÐÀî¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Ö30¡×¤Èµ­¤µ¤ì¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥­¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍÕ´¬¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿²Ö²Ð¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¸ý¤«¤é³°¤·¥±¡¼¥­¤Ë°ì»É¤·¡£¥Í¥¿Í×ÁÇËþºÜ¤ÎÆ°²è¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤ËÇÔ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÀÐÀî¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤¤¤¸¤é¤ì¤ëÆ°²è¤ò¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ö²¿¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ó¤Í¤óww¡×
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ã¤Ý¤¤¤ª½Ë¤¤¤Î±é½Ð¡×
¡Ö°ì½Ö¡¢AI¤«¤È»×¤Ã¤¿¡¡¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤¡¡£¡£¡£¡×
¡Ö¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥æ¡¼¥­¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×

¡¡¤Þ¤¿¡¢10Âå¤«¤éÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À½Õ¹â½Ð¤Æ¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦30ÂåÆÍÆþ¡©¡ª¡×¡Ö¤â¤¦30ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤Þ¤À20Âå¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¯Îð¤Ë¶Ã¤¯À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£

¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë