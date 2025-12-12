最年少は「女子高生」──。

文部科学省は、今年の司法試験結果に関する資料を公表した。資料は12月11日付。この中で、司法試験を突破した「予備試験ルート」の合格者428人について、最終学歴の内訳が明らかになった。

文部科学省によると、最終学歴は、司法試験の出願時の受験願書に記載された自己申告をもとに集計したもの。高校在学中に合格したのは1人だけで、慶應義塾女子高校の生徒だった。

428人のうち、最終学歴が「高校卒業」は3人（幸福の科学学園関西高校1人、青森北高校1人、福井県立若狭高校1人）、「大学中退」は5人（近畿大学1人、慶應義塾大学2人、中央大学1人、立命館大学1人）だった。

また、「法科大学院2年」は48人、「法科大学院3年」は96人、「法科大学院修了」は12人、「法科大学院中退」は13人。

「大学卒業」は162人、「大学4年」は51人、「大学3年」は16人、「大学2年」は2人、「大学1年」は2人。「法科大学院以外修了」は14人、「法科大学院以外在学」は3人となっている。

2025年の司法試験合格者は計1581人。このうち、法科大学院を修了せずに受験できる「予備試験」を経由して合格した人は428人だった。法務省によると、最年少は18歳とされていた。