ついに「次世代の王者」が動き出した

トヨタは「ジャパンモビリティショー2025」にて、次期型を示唆する「ハイエース コンセプト」を世界初公開しました。

現行モデルの登場から20年以上が経過し、ファンの間では全面刷新への期待と不安が入り混じっていましたが、披露された実車はそれらを払拭する驚きの内容でした。

【画像】超カッコいい！ これが「新”ハイエース」 画像を見る（89枚）（30枚以上）

ついに動き出した「次期ハイエース」の情報と、ユーザーが気になる「サイズ感」や「ディーゼル」の行方について解説します。

日本の物流を支え、建設現場から趣味のトランスポーターまで幅広く愛されるトヨタ「ハイエース」。

その現行モデルである「200系」がデビューしたのは2004年のこと。

以来、幾度かの改良を経ているものの、基本設計は変わらぬまま20年以上の歳月が流れています。

あまりのロングセラーぶりに、オーナーやファンの間では「そろそろ新型が出るのではないか」という噂が絶えませんでした。

しかし、そこには大きな懸念材料が存在していました。それは海外ですでに販売されている「300系」ハイエースの存在です。

海外向けの300系はボディサイズが非常に大きく、日本の狭い道路事情やコインパーキングには不向きな「グローバルサイズ」となっていました。

「次期型はあの巨大なボディになってしまうのか」という不安が、日本のユーザーを覆っていたのです。

そんな中、トヨタは「ジャパンモビリティショー2025」の舞台で、その不安を一掃する「ハイエース コンセプト」を世界初披露しました。

会場には海外向けの大型サイズに加え、日本の現行200系に近いサイズ感のモデルも並び、多くの来場者が安堵と期待の眼差しを向けました。

■待望の「日本サイズ」維持と「カクカク」ボディ

披露されたコンセプトモデルで最も注目を集めたのは、そのスタイリングです。

2023年に公開されたモビリティ「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」のデザイン思想を継承し、直線を基調とした極めてシンプルな「カクカクボディ」を採用しています。

無駄を削ぎ落とした機能美は、まさに「道具としての美学」を体現したものです。

外観上の大きなトピックは、従来の「キャブオーバー型」から、短いノーズを持つ「セミボンネット型」へとスタイルを一新したことでしょう。

エンジンの上に座席があるキャブオーバー型は積載性を最大化できるメリットがありますが、次期型では衝突安全性能の確保や、エンジンと座席を離すことによる静粛性・快適性の向上を狙い、あえてノーズを出すデザインが採用されたと見られます。

これには「巨大化への懸念があったが、このサイズ感なら乗り換えが現実的だ」と、現行オーナーからも好意的な声が上がっています。

さらに衝撃を与えたのが、助手席側の「Bピラーレス」構造です。

助手席ドアと後部スライドドアを開け放つことで、車体を遮る柱が一切ない広大な開口部が出現します。

長尺物を扱う職人や、ライバルである日産「キャラバン」のオーナーからは「これはズルい」「作業効率が劇的に上がる」と、羨望の声が漏れるほどの革新的なギミックです。

■気になる「ディーゼル」の行方と先進装備… 登場はいつ？

商用車ユーザーにとって、ボディサイズと同じくらい重要なのがパワートレインの構成です。

特に、長距離輸送や重い資材を運ぶユーザーからは「力強いディーゼルエンジンは存続するのか？」という点が懸念されていました。

この点に関しても、トヨタは朗報をもたらしています。同社が推進する「マルチパスウェイ」戦略に基づき、次期型では電気自動車（BEV）やハイブリッド（HEV）だけでなく、内燃機関の搭載も想定されています。

各国のエネルギー事情やユーザーの用途に合わせる方針が示されており、航続距離やコストを重視するユーザーに向けたディーゼルエンジンの存続も十分に期待できるでしょう。

一方で、展示されたBEVモデルのように、静かでスムーズな走りを求める層や、環境配慮が求められる都市部配送に向けた電動化の準備も万全です。

インテリアも商用車の常識を覆す進化を遂げています。

大型のワイドディスプレイを備えたデジタルコックピットは、物流管理やナビゲーションを集約し、まるで最新の乗用車のような洗練された空間となっています。

■登場は2026年〜2027年か？

トヨタの開発担当者が「市販化を強く意識した提案」と語る通るほか、「開発が進んできたので『ハイエース』と名乗って問題ない段階になったため、名前を出した」と話すなど、今回のコンセプトモデルは単なる夢物語ではありません。

ピラーレス構造による剛性確保など実用化への課題は残るものの、ユーザーの利便性を最優先に考えた設計は、市場から熱烈な歓迎を受けています。

長年、日本のビジネスと遊びを支え続けてきたハイエース。伝統の「扱いやすいサイズ」を守りつつ、電動化や先進技術を融合させた次期モデルは、2026年から2027年にかけての登場が有力視されています。

再び「最強のパートナー」として日本の道を走り出す日が、今から待ち遠しいばかりです。