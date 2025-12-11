「AIに頼って鈍った思考力を叩き直してくれる」

と話題になっているのが、書籍 『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を問うテストとして注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になった。

そのシリーズ最新作が登場。いま、全世代にウケている。「答えを知ったときの驚きがすごい！」「家族で夢中になってます！」と反響を得ている同書から、「視点を組み合わせて考えられる人」だけが解ける問題を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AI時代に衰えた“考える力”を叩き直す1問

AIって、本当に便利ですよね。

会議の議事録も、企画の叩き台も、メール文案も、数秒で整えてくれる。

でも、その便利さの裏で、こんな声もささやかれています。

「AIに頼りすぎると、思考力が落ちる」

実際、

・すぐに答えを求める

・自分の頭で考えない

・発想に独自性がなくなる

など、AIに頼るほど“思考のサボり癖”が確実に進むと言われています。

そこでいま、ビジネスパーソンの間で密かに話題になっているのが、「論理的思考問題」です。

知識や複雑な計算を必要とせず、「考える力」のみが問われる問題が、「思考力を取り戻すためのトレーニング」として注目されています。

1問、紹介しましょう。

あなたの思考力はどうでしょうか。

さっそく試してみてください。

「嘘つきだらけの会議」 ある会議で、参加者全員が他の全員に向かって「あなたたちは全員嘘つきだ」

と言った。 では、この会議に正直者は何人出席している？

なお全員、嘘つきか正直者のどちらかである。 イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（31ページ）より

全員が自分以外の全員に向かって「嘘つきだ！」と言っている会議、地獄すぎますね……。

と思っていたら、参加者のなかに正直者は何人いるか……？

だいたいこういうときって「○○と言っている人が△人」とか、人数に関するヒントがあるものですが、この問題では皆無ですね……。

これだけの情報で、本当に解けるんでしょうか？

次のページで正解をお伝えします。

じっくり考えてみてから、進んでください。

