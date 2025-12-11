「頭の悪い人」には解けないと話題の思考トレーニング『嘘つきだらけの会議』とは？
「AIに頼って鈍った思考力を叩き直してくれる」
と話題になっているのが、書籍『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を問うテストとして注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になった。
そのシリーズ最新作が登場。いま、全世代にウケている。「答えを知ったときの驚きがすごい！」「家族で夢中になってます！」と反響を得ている同書から、「視点を組み合わせて考えられる人」だけが解ける問題を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
AI時代に衰えた“考える力”を叩き直す1問
AIって、本当に便利ですよね。
会議の議事録も、企画の叩き台も、メール文案も、数秒で整えてくれる。
でも、その便利さの裏で、こんな声もささやかれています。
「AIに頼りすぎると、思考力が落ちる」
実際、
・すぐに答えを求める
・自分の頭で考えない
・発想に独自性がなくなる
など、AIに頼るほど“思考のサボり癖”が確実に進むと言われています。
そこでいま、ビジネスパーソンの間で密かに話題になっているのが、「論理的思考問題」です。
知識や複雑な計算を必要とせず、「考える力」のみが問われる問題が、「思考力を取り戻すためのトレーニング」として注目されています。
1問、紹介しましょう。
あなたの思考力はどうでしょうか。
さっそく試してみてください。
「嘘つきだらけの会議」
ある会議で、参加者全員が他の全員に向かって「あなたたちは全員嘘つきだ」
と言った。
では、この会議に正直者は何人出席している？
なお全員、嘘つきか正直者のどちらかである。
全員が自分以外の全員に向かって「嘘つきだ！」と言っている会議、地獄すぎますね……。
と思っていたら、参加者のなかに正直者は何人いるか……？
だいたいこういうときって「○○と言っている人が△人」とか、人数に関するヒントがあるものですが、この問題では皆無ですね……。
これだけの情報で、本当に解けるんでしょうか？
次のページで正解をお伝えします。
じっくり考えてみてから、進んでください。