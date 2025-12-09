この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

主婦がセリアで本音レビュー！話題の「フロアラバーほうき」の実力は？掃除が劇的に楽になるアイテムを解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「shino's channel-主婦の賃貸暮し」で、shino氏が「【100均】もうゲットした！？セリアで今売り切れ続出している大人気アイテム/便利グッズetc…」と題した動画を公開。セリアで人気の高いアイテムを複数紹介し、その使い勝手をレビューした。



中でもshino氏が「やっと買えた」と語るのが、セリアで大人気の「フロアラバーほうき」である。これは「毛のないほうき」で、ゴム製のヘッドが特徴だ。「柔らかいホコリ、髪の毛・ペットの毛などが絡みつかず集められる」と説明されており、動画内では実際に床の髪の毛やホコリをきれいに集める様子が示された。別売りの「伸縮スチールパイプ」と組み合わせることで、立ったまま快適に掃除が可能になるという。



さらに、ほうきだけでなく「フロアワイパーヘッド」も紹介。こちらも別売りのパイプに取り付けて使用するもので、ウェットシートを装着すれば床の隅々まで掃除できる。shino氏はトイレやキッチンなどの狭い場所で活用し、「端っこまできちんと当たる」「すごい」とその使いやすさを評価した。



そのほか、高見えする「コンパクトポケットティッシュケース」や、子どものカード収納に便利な「窓付きトレーディングカードファイル」なども紹介。動画を通して、100円ショップのアイテムが、掃除や収納といった日々の暮らしの悩みを解決する優れたツールであることが示された。特に掃除グッズは、ユーザーの「あったらいいな」を形にしたような便利なアイテムが多く、試してみる価値がありそうだ。