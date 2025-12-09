南原清隆×timelesz菊池風磨がMCで初タッグ！『炎のチャレンジャー』25年ぶりに令和に復活

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平成の日本を席巻した伝説の人気番組『炎のチャレンジャー』が、25年ぶりに令和に復活。南原清隆×菊池風磨がMCで初タッグを組むことが発表された。

■伝説の人気バラエティ番組が超パワーアップして復活！

1995年10月～2000年3月にレギュラー放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録！（※ビデオリサーチ調べ 関東地区）2001年1月には復活スペシャルも放送され、日本中を熱狂させた『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!』。あの伝説の人気バラエティ番組が2026年1月12日、なんと25年ぶりにスペシャル番組として復活する。

『炎のチャレンジャー』ではこれまで、視聴者や芸能人が賞金100万円を目指し、番組オリジナル競技をクリアすべく奮闘。画期的な名物競技も次々と生まれ、世を沸かせた。あれから25年、今回の復活スペシャル『炎のチャレンジャー』は、あらゆる点で超パワーアップ。なんと豪華ゲストを多数迎え、賞金もドドーンと1,000万円に爆上げ！ 我こそは…と燃える芸能界の猛者たちが次々と“チャレンジャー”として参戦し、渾身の4大競技に挑む。

さらに、今回は往年の番組ファンも胸を熱くすること必至。なんと、初回放送から登場し、子どもたちにも大人気を博し、オモチャやテレビゲーム化もされ一世を風靡した超人気競技「電流イライラ棒」も復活する。

イライラ棒は、電極棒を金属製コースフレームや障害物に当たらないよう、ゴール地点まで運ぶ競技。その激ムズぶりは折り紙付き。クリアされるたびにバージョンアップし、チャレンジャーたちを手こずらせてきたが…。はたして今回、イライラ棒をクリアする強者は現れるのか!?

なお、その他の競技やチャレンジャーの顔ぶれは後日発表される。

■「“奇跡”に、皆さんもぜひ立ち会ってください！」（timelesz菊池風磨）

今回は、過去の放送でずっとMCを務めてきた南原清隆とともに、番組と同じ1995年に生まれたtimeleszの菊池風磨がMCとして初参戦。“記念すべきMC初タッグ”を組む。

南原は25年ぶりの番組復活に「『またやれるんだ…！』と、うれしくなりましたね。しかも、今回は賞金が1,000万円。これはテレ朝さん、本気だな！ と思いました」と感激もひとしお。「『炎チャレ』は僕も大好きな番組。実は25年経った今も、『炎チャレ』を見ていたというスタッフさんや演者さんに会うことが多く、そのたびに、みんなが楽しみにしていた番組だったんだと実感します」と、万感の思いをにじませる。

さらに、菊池との初タッグについても「菊池くんはバラエティ心がありますし、波長も合うんじゃないかな」と、ニッコリ。「今回は立場もキャリアもボーダ“レス”で！ timeleszなだけに（笑）。 時代を超えたコラボレーションを繰り広げたい」と、期待をふくらませる。

一方、菊池も「最初はてっきりチャレンジャーでのオファーだと思ったんです（笑）。それが、まさかのMCだったので驚きつつも、うれしかったです。番組と同い年というのも、ひとつの御縁。時が経っても色褪せない番組だからこその復活でしょうし、携わらせていただけて光栄です」と高揚。

また、南原と同じMCとして肩を並べることにも、興奮の色を隠せないようで、 「南原さんは小さい頃から見ている“テレビの世界の人”ですから、本当に感慨深い。胸を借りる気持ちで頑張りたいです。伝説の番組が25年ぶりに復活する“奇跡”に、皆さんもぜひ立ち会ってください！」と、力を込める。

はたして、ふたりからはどんな化学反応が生まれるのか!? MC陣の活躍からも目が離せない。

テレビ朝日『炎のチャレンジャー』

[2026年]

01/12（月・祝） 夜放送

https://www.tv-asahi.co.jp/honoo_challenger/