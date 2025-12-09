USBケーブル、見た目は同じなのに性能バラバラですよね。どれがUSB2.0で、どれが120W対応で、どれがThunderbolt4なのか―外見ではまったく分かりません。

そんな悩みを一発で解決してくれるのが、この「USB Cable Checker 3」なのです。

モードセレクトはありますけど、基本的AutoでOK。

使い方は簡単。ケーブルの両端をこの小さな機械に挿すだけ。すると画面に「Wire Connection（結線状態）」「Cable Type（ケーブル種類）」「Power Capability（最大電力）」といった情報がズラリ。

英語表示ではありますが、ケーブルの実力が即座に丸見えです。

丸見え！ 丸見え！

筆者は前モデルの「Usb Cable Checker 2」を愛用していたのですが、こちらは画面も大きくなり、USB 4やPD EPRなど新規格にも対応。9月の発売と同時に迷わず購入しました。ええ、待ってたんですよ！

さらに便利なのが、充電器やモバイルバッテリーの実力も測れること。

ケーブルをつないで「PDO」情報を確認すれば、その充電器がPPS対応かどうか、スマホやPCに最適かも一目瞭然。筆者もこれで、使っていた充電器が“PPS対応だった”とさっき知りました（なんで買うとき気付かなかったんだろ……）。

充電機を測定。一番下に「PPS」の表示が……。

最近はUSB-Cケーブルも充電器も多すぎて、もうこれなしでは不安です。

「なんか遅い」「このケーブルで合ってる？」――そんなモヤモヤを解消してくれる、USB-C時代の頼れる一品です。メッセージが英語表示なのが惜しいですが……、うーん、まぁ、慣れれば大丈夫。とはいえ、できれば次期モデルでは日本語化を期待したいところです！

製品名 発売元 実売価格 USB Cable Checker 3 AD USB CIM3 ビット・トレード・ワン 1万364円