¿È¤òºï¤ê¥Á¡¼¥à¤ò»ÄÎ±¤ËÆ³¤¤¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡Ö¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¡¢ÃíÌÜ¤Îµî½¢¤Ï¡ÖËÍ¤Î¿´¤Ï¾ï¤Ë¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¡×
¡¡¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥¹¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËþÂ¤¤¤¯¤Û¤É¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ô¥ª¥Ê¡¼¥È¡¦¥Ö¥é¥¸¥ì¥¤¥í¡¦¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï11·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè34Àá¤Î¥ß¥é¥½¥¦Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Îº¸¤Ò¤¶¤ÎÈ¾·îÈÄ¤òÉé½ý¡£¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢1Àá·ç¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥é¥¹¥È3»î¹ç¤Ë¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£¥¹¥Ý¥ë¥Á¡¦¥ì¥·¥Õ¥§Àï¤Ç¤Ï1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¸¥å¥Ù¥ó¥È¥¥¡¼¥¸Àï¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÂç³èÌö¡£ºÇ½ªÀá¤Î¥¯¥ë¥¼¥¤¥íÀï¤Ë¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3¡¼0¤Ç²÷¾¡¡£¾¡¤ÁÅÀ9¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï12°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¹¥À¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òºï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£¡Ö¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¹¥À¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¡¢¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¡£¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£Àº¿À¾õÂÖ¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£Î©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤è¤¦½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï·è¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿ÀÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥±¥¬¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤¶¤ÎÌäÂê¡£º£¤ÏµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤À¡£¤Ò¤¶¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤¶¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£ÅöÁ³½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢µî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ë¤Ï»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¡£º£¤Ï1½µ´ÖµÙ¤ó¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤Î¿´¤Ï¾ï¤Ë¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥¹¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»ÄÎ±¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¼ê½Ñ¤â¼õ¤±¤ëÃæ¤Çµî½¢¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥¹¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËþÂ¤¤¤¯¤Û¤É¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ô¥ª¥Ê¡¼¥È¡¦¥Ö¥é¥¸¥ì¥¤¥í¡¦¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òºï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£¡Ö¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¹¥À¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¡¢¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¡£¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£Àº¿À¾õÂÖ¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£Î©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤è¤¦½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï·è¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿ÀÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥±¥¬¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤¶¤ÎÌäÂê¡£º£¤ÏµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤À¡£¤Ò¤¶¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤¶¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£ÅöÁ³½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢µî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ë¤Ï»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¡£º£¤Ï1½µ´ÖµÙ¤ó¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤Î¿´¤Ï¾ï¤Ë¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥¹¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»ÄÎ±¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¼ê½Ñ¤â¼õ¤±¤ëÃæ¤Çµî½¢¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£