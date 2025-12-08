大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ女子）の第9節の試合が6日（土）から7日（日）にかけて行われた。

前節では両日フルセットで1勝1敗とした、首位を走るNECレッドロケッツ川崎は最下位のアランマーレ山形と対戦。GAME1では1セットを落とすも3-1で勝利し、GAＭE2ではストレートで勝利を飾ったNEC川崎がアウェーで2連勝を収め、首位をキープしている。A山形はこれで8連敗とし、第9節を終えた時点で白星は未だ1勝にとどまっている。

第2節GAME2から前節まで13連勝中、2位につけていたSAGA久光スプリングスはホームでPFUブルーキャッツ石川かほくと対戦。GAME1ではアウェーのPFUが勝利し、SAGA久光の連勝記録をストップさせた。GAME2ではフルセットの激闘になるが、最終セットのデュースを制したSAGA久光が白星を飾った。この結果により、SAGA久光は2位を、PFUは6位をキープしている。

ここまで5連敗同士の東レアローズ滋賀とクインシーズ刈谷の一戦では、アウェーの刈谷が両日とも東レ滋賀にセットを奪われることなく、勝利を収めた。連敗を止め、2連勝した刈谷は10位から7位に順位を上げている。一方、連敗脱出とならなかった東レ滋賀は12位から13位に下がった。

そしてAstemoリヴァーレ茨城とＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズの対戦は両日共にフルセットに。GAME1ではレーナ・シュティグロートが31得点を叩き出しKUROBEが勝利、GAME2ではマッケンジー・メイが43得点をマークしてAstemoが白星をあげ、1勝1敗で今節を終えた。

その他、デンソーエアリービーズ vs 大阪マーヴェラス、岡山シーガルズ vs 埼玉上尾メディックス、ヴィクトリーナ姫路 vs 群馬グリーンウイングスの3戦も1勝1敗の痛み分けという結果になった。

皇后杯を挟んで行われる次戦の第10節では、12月27日（土）から29日（月）にかけてPFU vs 大阪MV、Astemo vs 東レ滋賀、KUROBE vs A山形、刈谷 vs デンソー、姫路 vs NEC川崎、SAGA久光 vs 岡山、埼玉上尾 vs 群馬の全7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第9節 GAME1結果

デンソーエアリービーズ 0-3 大阪マーヴェラス

（24-26、24-26、15-25）



アランマーレ山形 1-3 NECレッドロケッツ川崎

（16-25、17-25、25-23、21-25）



Astemoリヴァーレ茨城 2-3 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（22-25、25-20、20-25、25-21、11-15）



ヴィクトリーナ姫路 0-3 群馬グリーンウイングス

（18-25、26-28、19-25）



岡山シーガルズ 3-1 埼玉上尾メディックス

（25-22、18-25、25-20、25-18）



SAGA久光スプリングス 1-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（25-27、17-25、25-15、18-25）



東レアローズ滋賀 0-3 クインシーズ刈谷

（18-25、21-25、21-25）



■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第9節 GAME2結果

デンソーエアリービーズ 3-2 大阪マーヴェラス

（26-24、16-25、11-25、25-23、15-7）



アランマーレ山形 0-3 NECレッドロケッツ川崎

（15-25、17-25、17-25）



Astemoリヴァーレ茨城 3-2 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（26-24、23-25、25-21、23-25、15-13）



ヴィクトリーナ姫路 3-2 群馬グリーンウイングス

（21-25、20-25、25-20、25-23、16-14）



岡山シーガルズ 1-3 埼玉上尾メディックス

（25-18、22-25、22-25、17-25）



SAGA久光スプリングス 3-2 PFUブルーキャッツ石川かほく

（21-25、25-18、25-20、28-30、17-15）



東レアローズ滋賀 0-3 クインシーズ刈谷

（23-25、22-25、19-25）

