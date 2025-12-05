【超特急】カイ＆シューヤ直伝！メンバーの理想が詰まった「ライブTコーデ」って？
推しとおそろいやリンクコーデを楽しみたいなら、まずはライブTの着こなしから。そこで今回は、超特急・カイ＆シューヤ直伝の「ライブTコーデ」をご紹介します。全身のアイテム選びまで真似して、理想のライブ参戦コーデを完成させてみては♡
こんな服で来てほしい......！俺らの理想の参戦コーデ♡
実際のライブTでコーディネート♡
超特急のメンバーに「こんな服でライブに来てほしい」という、理想のコーデを聞いちゃいました。今回は、リアルなライブTを使ったコーデをお見せします！
Cordinate 【カイの理想の参戦服】隣に並んで歩きたい服
ずる×ずるのスタイルは小物で女みをちりばめて。
超特急・カイ's comment
「個人的な好みでいうと、パンツスタイルが好き。僕自身もゆるっとしたデニムをよくはくので、同じようなデニムだとうれしいです！」
Cordinate 【シューヤの理想の参戦服】チャコール推しスタイル
ダークトーンのあわせに差し色で甘いピンクをイン♡
超特急・シューヤ's comment
「上に着るのはやっぱりライブTだとうれしい！ 僕がチャコール推しなので……ボトムはチャコールを入れてくれたらいいなぁ」
PROFILE
超特急
ちょうとっきゅう●2012年6月にCDデビュー。2022年10月には新体制9名で初となるシングルを発売。11月29日より全国アリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』を開催予定。
撮影／JOJI（RETUNE Rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
北里琉