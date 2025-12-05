【超特急】カイ＆シューヤ直伝！メンバーの理想が詰まった「ライブTコーデ」って？

推しとおそろいやリンクコーデを楽しみたいなら、まずはライブTの着こなしから。そこで今回は、超特急・カイ＆シューヤ直伝の「ライブTコーデ」をご紹介します。全身のアイテム選びまで真似して、理想のライブ参戦コーデを完成させてみては♡

超特急のメンバーに「こんな服でライブに来てほしい」という、理想のコーデを聞いちゃいました。今回は、リアルなライブTを使ったコーデをお見せします！

「個人的な好みでいうと、パンツスタイルが好き。僕自身もゆるっとしたデニムをよくはくので、同じようなデニムだとうれしいです！」

ずる×ずるのスタイルは小物で女みをちりばめて。

Cordinate 【シューヤの理想の参戦服】チャコール推しスタイル

ダークトーンのあわせに差し色で甘いピンクをイン♡

超特急・シューヤ's comment

「上に着るのはやっぱりライブTだとうれしい！ 僕がチャコール推しなので……ボトムはチャコールを入れてくれたらいいなぁ」

TシャツはライブT。ピンクストライプシャツ 14,300円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDIJAPAN）チャコールグレーチュールミニスカート 9,350円／dazzlin バッグ 4,990円／Gap ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）ローファー 13,200円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドックららぽーと豊洲店）

超特急

2012年6月にCDデビュー。2022年10月には新体制9名で初となるシングルを発売。11月29日より全国アリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』を開催予定。

