カウンセラーが解説する「気候疲れ」の仕組み。「暑くて何もできない」は体力だけの問題じゃなかった

カウンセラー・作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【普通にしんどい】暑すぎ寒すぎで心が病む日本人…増えた悩みと「メンタルへの影響」を解説」と題した動画を公開。近年の異常な猛暑や気候変動が、人々の心にどのような影響を与えているかを解説した。



Ryota氏は、自身の相談業の中で「気候によってのしんどさで相談というのが増えている」と明かす。特に今年の夏は暑い期間が長引き、多くの人がメンタル的に参ってしまったという。動画では、この「気候疲れ」がもたらす具体的な影響について、いくつかの側面から深掘りしている。



まずRyota氏が指摘するのは、体力的な消耗に加え、心理的な負担が増している点だ。氏によると、暑さの長期化により「暑さが怖い」「いつまでこの暑さが続くんだろう」といった恐怖や将来への不安を感じる人が増加しているという。これは、嫌なことを我慢し続けなければならない状況と同じで、大きなストレス源となる。



さらに、食欲低下の長期化も深刻な問題だ。食欲不振は体力低下だけでなく、モチベーションの低下にも直結する。氏は「（エネルギー源である）炭水化物を取らなくなると、めちゃくちゃネガティブになる」と述べ、食事がメンタルの安定にいかに重要であるかを強調した。



また、猛暑は人々の行動にも影響を及ぼす。不要不急の外出を控える風潮が強まり、「圧倒的に運動不足になる」とRyota氏は警鐘を鳴らす。氏は日本の高ストレス者の大半が「運動不足と睡眠不足」であるとし、体を動かす機会の減少がストレスを溜め込む一因になっていると分析した。



睡眠の質の低下も大きな懸念点だ。夜間の気温管理が難しくなり、「満足に睡眠取れない人が結構出てる」という。家族間でエアコンの設定温度をめぐる対立が起こるなど、睡眠環境が新たな人間関係の火種になるケースもあるようだ。



こうした複合的な要因が慢性的なストレスとなり、「自律神経が参ってくる」ことで心身のバランスが崩れる。Ryota氏は、体が常に興奮状態になる「過緊張」に陥り、家でもリラックスできずに動悸がしたり、眠れなくなったりする人が増えていると語った。



動画の最後でRyota氏は、日本の気候がもはや「亜熱帯化」していると指摘。これまでの季節の捉え方を見直し、1日の中でも服装をこまめに変えるなど、新たな環境に適応していく必要があると締めくくった。