「実質的に、調整金廃止ですね…」Uber Eatsの報酬システム変更に配達員から悲鳴。繁忙期を前に広がる懸念
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
Uber Eats配達員として活動するせーけんわーるど氏が、「Uberまさかの「配達調整金」が廃止に？調理待ち＆タワマン行く配達員が減少する懸念も...」と題した動画を公開。Uber Eatsが配達時間が想定より長引いた場合に支払われる「調整金」を廃止すると通知した件について、配達員に与える影響と懸念を解説した。
動画の冒頭、せーけん氏は12月1日にUber Eatsから「配送料に関するお知らせ」が届いたことを報告。その内容は、2025年12月16日より、配達時間が想定より大幅に長くなった場合に自動的に配達料が上乗せされる仕組み、いわゆる「調整金」を廃止するというものだった。Uber側はその理由を「この仕組みを不適切に利用する事例も確認されました」と説明しており、せーけん氏も過去に配達完了ボタンを押さずに意図的に時間を稼ぐ配達員が問題になった時期があったことに触れた。
今回の変更により、今後は時間超過が発生した場合、「サポートまでご相談ください。事情を勘案の上、追加でお支払いする場合があります」と、配達員が個別にサポートへ連絡する必要が出てくる。これに対し、せーけん氏は「案件ごとに、個別で相談が必要に...」「1件ごとに連絡はキツイ」と述べ、事実上の調整金廃止であるとの見方を示した。
この変更が配達員に与える影響は大きいとみられる。せーけん氏は、視聴者から寄せられた「今後は調理待ち確定のお店は行かない」「調整金がなくなる事でこれからは都内で稼働するにはいかにタワマンを回避するかの戦いになりそうですね」といった声を複数紹介。調理待ちが長い店舗や、配達に時間がかかりがちなタワーマンションの案件を配達員が敬遠するようになり、結果として注文が滞る「熟成案件」が増加する可能性を指摘した。一方で、「そもそも調整金なんてあってなかったようなもん」といった声もあり、以前から調整金が適切に機能していなかったと感じる配達員もいるようだ。
せーけん氏は、調整金廃止の代わりに「ベースの単価を上げてほしい」という声があることにも言及。繁忙期を目前に控えたタイミングでの今回の改定が、現場の配達員にどのような影響を及ぼすのか、今後の動向が注目される。
動画の冒頭、せーけん氏は12月1日にUber Eatsから「配送料に関するお知らせ」が届いたことを報告。その内容は、2025年12月16日より、配達時間が想定より大幅に長くなった場合に自動的に配達料が上乗せされる仕組み、いわゆる「調整金」を廃止するというものだった。Uber側はその理由を「この仕組みを不適切に利用する事例も確認されました」と説明しており、せーけん氏も過去に配達完了ボタンを押さずに意図的に時間を稼ぐ配達員が問題になった時期があったことに触れた。
今回の変更により、今後は時間超過が発生した場合、「サポートまでご相談ください。事情を勘案の上、追加でお支払いする場合があります」と、配達員が個別にサポートへ連絡する必要が出てくる。これに対し、せーけん氏は「案件ごとに、個別で相談が必要に...」「1件ごとに連絡はキツイ」と述べ、事実上の調整金廃止であるとの見方を示した。
この変更が配達員に与える影響は大きいとみられる。せーけん氏は、視聴者から寄せられた「今後は調理待ち確定のお店は行かない」「調整金がなくなる事でこれからは都内で稼働するにはいかにタワマンを回避するかの戦いになりそうですね」といった声を複数紹介。調理待ちが長い店舗や、配達に時間がかかりがちなタワーマンションの案件を配達員が敬遠するようになり、結果として注文が滞る「熟成案件」が増加する可能性を指摘した。一方で、「そもそも調整金なんてあってなかったようなもん」といった声もあり、以前から調整金が適切に機能していなかったと感じる配達員もいるようだ。
せーけん氏は、調整金廃止の代わりに「ベースの単価を上げてほしい」という声があることにも言及。繁忙期を目前に控えたタイミングでの今回の改定が、現場の配達員にどのような影響を及ぼすのか、今後の動向が注目される。
YouTubeの動画内容
関連記事
Uber Eatsシステム障害、公式は「補償なし」と発表。配達員が語る、復旧後も続く“低単価”と代替サービス「ロケットナウ」の現状
【UberEats速報】システム障害で“クジラ祭り”発生！6000円超え案件も、一体何が起きたのか？
ウーバー配達員、連休最終日のリアル「トリプル配達の怖さ」明かす 時給高水準もトラブル続々
チャンネル情報
フードデリバリーの働き方をYouTubeで発信しております！