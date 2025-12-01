1日、師走恒例の新語・流行語大賞が発表されました。世相を反映した様々な言葉がトップテンに選ばれる中、県民の反応は。

「新語・流行語大賞の年間大賞は、『働いて働いて働いて働いて働いてまいります』」に決まりました。

1日、都内で発表された新語・流行語大賞。今年の大賞には高市総理が述べた言葉が選ばれました。

大分市の街頭で県民が関心を示す新語・流行語を聞きました。

（20代女性）「ミャクミャクです。インスタで大阪万博行ってる人が多くて気になりました」





（20代女性）「古古古米。（食べましたか？）食べてないです。もうちょっと安くおいしいお米を作って欲しいです」

（60代女性）「今、クマとかいっぱい出てきてこれは大変ですね。悩ましいですね。自然とどううまくやっていくのかは」

（10代男性）「エッホエッホとか凄くエックスとかで見ました。（どういう使い方するんですか？）わからないです。ノリに任せて言っているので」

（40代男性）「トランプ関税。株をちょっとニーサでやってて、狼狽売りはしなかったんですけど」

様々な反応がある中で最も関心が寄せられた言葉は。

（40代男性）「国宝。きょう見てきたばかりなので」

（10代男性）「まわりの友人が結構、国宝について話しますね。（どんな話をしてます？）こんな有名人が出ているとか」

（30代女性）「国宝は私も見て、凄くおもしろくてあっという間でした。久しぶりに映画館に行って一人で観てすごく感動しました」

1日から師走に入りました。今年を振り返ってあなたが印象に残った言葉は何ですか。